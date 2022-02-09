聽新聞
test
0:00 / 0:00
肯德基「限時65折」優惠碼這裡看！7塊雞桶＋蛋塔雞塊脆薯飲料只要399元
知名速食餐廳「肯德基」與萊爾富合作推出「新春萊點不一樣」優惠活動，七塊雞桶、雞塊脆薯點心和蛋塔飲料只要超狂約65折399元，相當於現折超過200元，快上官網輸入指定優惠碼買起來！
這回肯德基與萊爾富推出的優惠折扣碼「22646」，可享有約65折的優惠，包含七塊雞桶、1份點心盒（有上校雞塊與香酥脆薯）、3顆原味蛋塔與2杯小杯紅茶，上述原價要614元，現在即日起至4月10日到官網訂購並輸入優惠碼只要超狂399元，直接現省214元。
另外漢堡王也推出「全新抗漲」優惠，只要即日起至3月31日，享有指定漢堡與點心買1送1優惠，包含煙燻辣椒香豬脆雞堡與10塊雞塊等。更多好康優惠請上肯德基與漢堡王官網查詢。
延伸閱讀：
．每日優惠5小時！翰林茶館「珍奶第2杯半價」 告白50嵐再抽螢光虎鑰匙圈
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言