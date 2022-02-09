肯德基「限時65折」優惠碼這裡看！7塊雞桶＋蛋塔雞塊脆薯飲料只要399元

知名速食餐廳「肯德基」與萊爾富合作推出「新春萊點不一樣」優惠活動，七塊雞桶、雞塊脆薯點心和蛋塔飲料只要超狂約65折399元，相當於現折超過200元，快上官網輸入指定優惠碼買起來！

這回肯德基與萊爾富推出的優惠折扣碼「22646」，可享有約65折的優惠，包含七塊雞桶、1份點心盒（有上校雞塊與香酥脆薯）、3顆原味蛋塔與2杯小杯紅茶，上述原價要614元，現在即日起至4月10日到官網訂購並輸入優惠碼只要超狂399元，直接現省214元。

圖／萊爾富LINE官方帳號提供

另外漢堡王也推出「全新抗漲」優惠，只要即日起至3月31日，享有指定漢堡與點心買1送1優惠，包含煙燻辣椒香豬脆雞堡與10塊雞塊等。更多好康優惠請上肯德基與漢堡王官網查詢。

圖／BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團臉書粉專

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