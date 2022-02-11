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元宵節湯圓吃起來！「桂冠」12款包餡湯圓一次看，線上扭蛋機再抽10000元圓夢金

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／桂冠食品官網
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農曆年之後緊接著就是令人期待的「元宵節」了，元宵節吃湯圓一起祈福新年能圓夢，知名食品品牌「桂冠」特地推出「天燈祈願扭蛋機」，只要線上寫下祈願小語並完成貼文指定任務即有機會獲得「10000元」圓夢金。另外小編也特地整理桂冠12款包餡或裹粉湯圓，快來選擇你喜愛的湯圓手刀買起來吧！

即日起至2月15日於「桂冠湯圓祈福天燈扭蛋機」活動頁，寫下並製作專屬祈願天燈，獲得專屬圓夢籤並截圖，上傳至臉書指定PO文留言，再Tag兩位朋友一起祈願，即有機會獲得金額高達10,000元的郵政禮券，一起揪團抽起來！

圖／桂冠食品官網
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元宵節就要到來了，桂冠包餡湯圓簡直必吃。首先有與櫻桃小丸子聯名的「包餡小湯圓麻吉組」與包餡「經典湯圓麻吉組」，只要於滾水煮熟再DIY裹上花生與芝麻粉，好吃又好玩。而喜歡小湯圓的消費者還有聯名「森永牛奶糖」，共推出雙色與單色款，牛奶糖內陷吃起來療癒十足。

圖／桂冠食品官網
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不僅如此，桂冠經典必吃必買的口味當屬花生、芝麻與鮮肉湯圓了，白皙透白的大顆湯圓配上一咬就爆漿的花生與芝麻流沙內餡，好吃熱量直接破表，而鮮肉湯圓的肉汁內餡配上Q彈外皮，是鹹湯圓控的最愛。

圖／桂冠食品官網
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若想嚐鮮不同口感，桂冠近年還推出各種誘人的包餡口味，像是先前熱烈討論的「流沙湯圓」，內餡是源自港式正宗的流沙包奶黃，把奶香結合鹹蛋黃香氣，鹹甜雙層次味道保證一顆接著一顆。若喜歡紅豆與抹茶的消費者也可以選擇這兩款口味喔。

圖／桂冠食品官網
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另外小編個人推薦還有「花生雙醬」口味，嚴選具90年歷史的美式柔滑及顆粒花生醬，並嚴格要求黃金比例的雙醬內餡，咬得到的顆粒結合湯圓口感，非常特別又好吃。更多口味介紹請上桂冠官網查詢。

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