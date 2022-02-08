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全台最狂水餃內餡！錢都火鍋招牌「麻辣鴨血豆腐」系列美食送到家　嘗鮮價現省50

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／錢都餐飲提供
圖／錢都餐飲提供

錢都餐飲集團旗下火鍋吃到飽憑藉高CP值備受喜愛，官方最新宣佈參戰宅經濟，於官方線上開賣招牌美食，首波以鎮店麻辣鴨血豆腐系列為主角，讓饕客在家24小時隨時能吃到錢都「麻辣鴨血豆腐」，更首創全台第一款「麻辣鴨血豆腐水餃」，每口都能感受鹹香椒麻的風味，麻辣鍋老饕勢必一吃上癮。

圖／錢都餐飲提供
圖／錢都餐飲提供

錢都餐飲集團主打食材上嚴選100%純鴨血及非基改黃豆豆腐，搭配獨門麻辣配方調製成「麻辣鴨血豆腐」，只要在家輕鬆加熱即可食用，也可自製香辣鍋底，一包20入特價149元，原價199元現省50元。

此外，這款熟悉的美味特別加入安心國產豬肉，打造獨特的「麻辣鴨血豆腐水餃」，椒香的滋味飽滿的香辣內餡，吃得紮實的鴨血及豆腐，每包20顆售價199元，早鳥嘗鮮價180元。若揪團合買5入組或10入組，平均一包只要159元，一顆8元銅板價大啖特色水餃口味。

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