屬虎「5折」開吃澎湃麵線、板橋凱撒飯店Buffet「全民買1送1」！3大最新虎年生肖優惠

2022春節剛結束，但許多金虎年好康才新登場。今天為大家精選3大最新「屬虎」優惠活動，不論是5折開吃澎湃美食、飯店Buffet買一送一，都讓同行者能一起同享促銷，只要身邊有屬虎、姓名有虎或身著老虎相關配件都能省錢大啖美食，千萬別錯過啦！

板橋凱撒大飯店：截至3/31

圖／板橋凱撒大飯店官網

板橋凱撒大飯店「朋派自助餐」一口氣推出兩款活動，即日起至2/28凡於平日週一至週五到館內用餐，不限生肖所有民眾都享「買一送一」優惠，等於每人午餐528元即可品嚐豐富的義式料理、日式碳烤、台式鐵板、當季生魚片、海鮮吧、手工甜點等豐盛異國美饌。提醒民眾晚餐時段限20:00前入場。

此外，3/1起官方也接力推出虎年優惠，只要生肖屬虎、名字內有虎字或配件有老虎等，至朋派自助餐用餐即享平日午餐或晚餐7折，整月隨意安排時間開吃，一人也能就近出發。

高雄國賓大飯店：截至2/25

圖／高雄國賓大飯店官網

高雄國賓大飯店「i River愛河牛排海鮮自助餐廳」坐擁池畔風光，主打產地直送的新鮮食材，沙朗牛排、各式異國美食及新增的現煎鐵板區與甜點櫃。如今餐廳快閃推出生肖優惠，即日起至2/25只要到餐廳用餐，民國15、27、39、51、63、75、87的屬虎饕客本人打85折，同行者亦有9折優惠，上限為10人（含）。

高雄 麵线咖

圖／麵线咖官方IG

除了飯店美食，高雄新崛江附近也新開了一家複合式麵線糊咖啡廳「麵线咖」，特別推出生肖優惠，開放屬「虎」民眾5折開吃，同行者也能同享，等於買一送一的福利。

這家隱身巷弄的小店提供每日限量供應的麵線糊，湯頭嚴選大骨熬煮而成，除了經典必吃的海味小卷、大腸蚵仔麵线，獨家「整隻排骨大腸蚵仔麵线」、「台灣野生烏魚子大腸蚵仔麵線」都是視覺、味蕾雙重升級的風味，再來杯咖啡或手作甜點，立馬收穫鹹食與質感下午茶的新奇組合體驗。

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