杜絕厭世開工！「5大速食開工優惠」懶人包，加1元送烤雞、可樂買1送1統統都有

開工新春大吉！不少人因為放了九天連續假期，對於開工多少有些「厭世」，為了稍微安慰大眾的心情，各大速食業者也聽到大家的心聲了，特別推出開工超殺優惠，從加1元送烤雞到飲品買1送1等統統都有，快一起來瞧瞧吧！

必勝客 Pizza Hut Taiwan

必勝客推出「開工送優惠」活動，只要即日起至2月24日連續17天，購買紙包筆管麵或個人比薩，只要再加1元直接享有BBQ烤雞、和風鱈魚塊與薯金幣等副食3選1，值得注意的是，僅限此段時間的週一至週四喔。

臉書：https://www.facebook.com/PizzaHut.TW

圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書粉專

拿坡里

拿坡里超狂推出限定虎年優惠，只要即日起至3月2日在門市直接買義式炸雞桶，就可以享有額外的蔥香蒜辣雞翅，相當於買10送10快衝！

臉書：https://www.facebook.com/0800076666.tw

圖／拿坡里官網

摩斯漢堡為了慰勞辛苦的上班族們，特地推出開工1日限定「大杯摩斯咖啡買1送1」優惠，只有2月7日當日喔。另外還有2月8日起至20日的「大杯摩斯咖啡第2杯10元」，不僅如此，元氣開工早餐咖哩豬排堡套餐即日起至2月20日，甚至只要69元（原價85元），快把握機會買起來！

臉書：https://www.facebook.com/mosburger.tw

圖／摩斯漢堡臉書粉專

圖／摩斯漢堡臉書粉專

台灣最知名的「麥當勞」擇日推出限定飲品買1送1活動，只要即日起至2月22日，連續15天購買可口可樂系列、冰紅茶、冰綠茶等飲品享有買1送1活動，值得注意的是，必須同品項且中杯以上，一人單次最多能買5送5喔。

臉書：https://www.facebook.com/mcdonalds.tw

肯德基連續七天到2月14日，選擇快取享有買桶餐只要加1元，即可贈送4塊上校雞塊，不僅如此，只要在PK雙饗卡App選擇肯德基優惠，即能享有多項優惠券包含6塊雞隨饗餐65折起、吮指雙雞飽足餐64折起等，快下載加入會員領優惠囉。

官網：https://www.kfcclub.com.tw/

圖／肯德基官網

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