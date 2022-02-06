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晶華柏麗廳「Buffet吃到飽」買一送一連3週！加碼8大美食外帶5折吃開賣時段請收

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
晶華酒店柏麗廳、泰市場（右下）自助餐示意圖。圖／官網、晶華酒店提供
晶華酒店柏麗廳、泰市場（右下）自助餐示意圖。圖／官網、晶華酒店提供

Buffet控年後還能繼續吃爆！隨著年假步入尾聲，許多人開始在收假、收心過程中掙扎，為了撫平大家的開工憂鬱，除了早前為大家統整的超過30家開工日優惠晶華酒店也低調釋出了最強活動，人氣柏麗廳、泰市場「Buffet吃到飽」統統買一送一，最高現省1738元，外帶自取也有快閃12小時的買一送一預訂時段，五星級飯店美食限定開工好康必收。

晶華酒店自助餐推出長達三週的平日限定買一送一。圖／晶華酒店提供
晶華酒店自助餐推出長達三週的平日限定買一送一。圖／晶華酒店提供

晶華飯店柏麗廳自助餐一直是台北飯店Buffet人氣清單，官方「開工大吉限定快閃」2/7起至2/24期間每週一至四登場，只要每晚20:00後到店用餐，即享晚晚餐買一送一，每人原價1738元，如今平均一人869元，即可大快朵頤生猛海鮮料理、日系壽司、創新美饌等，亦能讓因近月漲價而怯步的饕客抓緊機會省錢吃一波。

活動期間另一「泰市場海鮮餐廳」同步祭出買一送一，每人最終價578元即可爽嗑豐盛海鮮及泰式料理。此外，「晶華美食到你家」平台也將於2/7早上09:00開賣8大美食買一送一，包含三燔本家「雙人重磅雙饗壽喜燒套餐」、主廚料理「剝皮辣椒雞燴飯」、「蔥爆牛肉燴飯」、常溫紅燒牛肉麵禮盒等均適用，開工日下訂再安排外帶自取時間即享半價好康，活動只至晚間21:00，線上快閃12小時。

三燔本家「雙人重磅雙饗壽喜燒套餐」最大亮點為頂級美國肩胛牛肉以及丹麥梅花豬。圖／晶華酒店提供
三燔本家「雙人重磅雙饗壽喜燒套餐」最大亮點為頂級美國肩胛牛肉以及丹麥梅花豬。圖／晶華酒店提供

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