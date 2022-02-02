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欣葉餐飲「10000元抵用券」免費送！刮刮卡優惠人人有，8大品牌另有外帶滿千折百

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／欣葉國際餐飲官網
圖／欣葉國際餐飲官網

為歡慶2022春節，欣葉餐飲也集結旗下品牌推出「福虎生豐 美食刮就到」活動，只要加入欣葉LINE會員即可領取一張線上刮刮卡，爽刮6款折價好康，輕鬆刮100元折價券，最高還有「10000元門市抵用券」讓大家爽用到4月；而8大品牌2月份也合作推出「外帶自取 滿千折佰」優惠，欣葉日本料理也適用，饕客們過年在家別錯過。

圖／實測截圖
圖／實測截圖

欣葉餐飲虎年刮刮樂快閃至2/6，活動期間凡加入欣葉LINE會員即能領取專屬刮刮卡，點擊連結進入活動即能免費抽專屬好康，活動獎品總價值超過400萬且人人必有獎，每帳號限領一次，限量發放送完為止。獎項包含門市「100元抵用券、50元抵用券」、欣葉電商購物「折價50元或95折」以及冷凍即食品經典三件組，最大獎則為「10000元門市抵用券」，幸運兒若刮中即可揪家人好友霸氣開吃春節大餐。

圖／實測截圖
圖／實測截圖

編輯實測刮中「門市100元抵用券」，內用或外帶原價餐點皆可，6大品牌欣葉台菜、欣葉鐘菜、欣葉小聚、欣葉呷哺呷哺、金爸爸、唐點小聚均適用。提醒大家2/7整點起開放使用，截至4/30都能兌換，每筆消費限一名會員折抵，不開放拆彈或多人帳號併用，但可與「千萬紅包欣葉發」電子抵用券併用，最高可折抵金額上限至50%。

圖／欣葉國際餐飲官網
圖／欣葉國際餐飲官網

不僅如此，即日起至2/28，欣葉餐飲包含欣葉日本料理及咖哩匠的8大品牌也加碼推出「外帶自取」優惠。活動期間只要消費滿1000元門檻，即可現折100元，滿2000則折200，以此類推。值得一提的是，此活動還可搭配刮刮樂的抵用券一併使用，代表抽中「福虎生豐 美食刮就到」100元折抵金的人，除了滿額折價，還能再直接折扣100元超划算，各品牌優惠詳細限制請以官網最新消息為準。

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