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麥當勞「4塊麥克雞塊」連23天免費送！foodpanda新春「100元優惠碼」每日快閃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
示意圖。圖／編輯攝、foodpanda提供
示意圖。圖／編輯攝、foodpanda提供

過年不想出門也能坐享優惠！外送平台foodpanda配合春節推出一系列專屬好康，不僅有兩大速食品牌麥當勞摩斯漢堡限定優惠，即日起至2/6大年初六還會以吉祥話、常聽的問候語變身各式折扣碼，美食外送、生鮮雜貨等統統適用，最高滿額現折100元，動動手指點外送也能領紅包。

foodpandaｘ麥當勞、摩斯漢堡新春優惠

圖／麥當勞官網
圖／麥當勞官網

全年無休的速食品牌一直是許多人不想下廚時的首選，因應2022新年，即日起至2/22只要透過foodpanda訂購麥當勞，到優惠推薦專區下單「麥脆雞腿分享餐」，即可免費獲贈4塊麥克雞塊，而摩斯漢堡也有獨家限定「春節雙人套餐」限量8折優惠。

foodpandaｘ胖胖達來拜年限量紅包

圖／foodpanda提供
圖／foodpanda提供

不僅如此，foodpanda每日也將釋出不同的優惠碼，讓粉絲獨享美食外送消費「滿150元折50元」、生鮮雜貨消費「滿300元折100元」的好康。例如今（1/31）除夕11:00至23:59期間，至foodpanda生鮮雜貨、pandamart熊貓超市輸入「萬事皆如意」，即享滿300元現折100元，美食外送的則依序為1/31「虎年行大運」、「年終幾個月」、「考試考幾分」，截至2/6初六天天都有不同的限定優惠碼可以使用兌換。

另外，foodpanda也攜手指定店家推出滿399元折80元好康，符合資格輸入「虎福臨門」即享折扣，每人限用10次。以上所有優惠每日限量，兌完為止。

圖／foodpanda提供
圖／foodpanda提供

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麥當勞 摩斯漢堡 春節

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