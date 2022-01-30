中獎率100%！5大「線上刮刮樂」餐飲優惠，星巴克全品項買1送1、康青龍手搖免費喝

過年除了能買樂透、入手各大通路福袋碰運氣，台灣許多餐飲品牌也配合春節，推出線上刮刮樂或聯名知名廟宇祭線上求籤。今天特別為大家盤點限時好康，肯德基、必勝客、星巴克、康青龍、迷客夏優惠券一律中獎率100%，全品項買一送一、免費飲料統統有，最晚截至2/14都能玩。

肯德基x必勝客「開運老虎機」：截至2/14

圖／APP實測截圖

肯德基及必勝客合作的「PK隨饗券」APP趁著2022春節推出「開運老虎機」，即日起至2/14只要至APP點選活動頁面，即可輕鬆領取專屬優惠。像是必勝客「買紙包筆管麵送夏威夷個人披薩」、價值180元「2腿2排厚燒醬烤BBQ」消費滿899元就送；肯德基則有原價252元「2塊雞金選餐」特價169元、雙色QQ球15元銅板加購價等，不必擔心槓龜且天天都能試手氣，優惠券自送達後14天內有效。

圖／APP實測截圖

值得一提的是，每週另有大獎可抽，只要老虎機成功拉中三個一致的獎品圖案，截至1/31有市價高達14600元的Dyson Supersonic吹風機，2/1至2/7有價值17900的Marshall Stanmore 2 藍芽喇叭、2/8至2/14則為一台GoPro Hero 10。

圖／APP實測截圖

星巴克「金虎拜年刮好運」：截至2/6

星巴克「金虎拜年刮好運」持續進行中，截至2/6至數位體驗網頁點選心儀的刮刮卡，即會顯示專屬吉祥話，下一步則能免費領取新年優惠。優惠項目含「全品項飲料第三杯由星巴克招待(限大杯以上同品項)」、「全品項享588折88優惠(不包含服務性商品、隨行卡及其儲值)」、「飲料配糕點折30元」等，編輯今實測也一次就中「全品項好友分享」，分別使用臉書、LINE及Google帳號登入抽好康，一天也可抽三款優惠。

圖／星巴克數位體驗實測截圖 圖／星巴克數位體驗實測截圖

提醒大家優惠券兌換期限為獲券日+2天，活動期間每日11:00至20:00凡到店即可兌換相關優惠，最晚可兌換至2/8。而車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務不參與活動；機場管制區內門市、台積電系列門市、宜蘭頭城、洄瀾、花蓮和平門市也不提供兌換。

康青龍「虎來運轉！線上轉好運」：截至2/3

圖／康青龍提供

康青龍推出APP會員專屬優惠，即日起至2/3只要至APP小遊戲專區，使用紅利點數1點即可參加線上刮刮樂。遊戲獎項含3款人氣飲品「茉莉奶綠芋圓」、「胭粉紅心芭樂梅」及「沁心金萱」免費兌換券；還有中杯抹茶鮮奶5折優惠券、10元折價券等飲品優惠，有抽必有獎。而品牌也加碼免點數遊戲「天天幸虎！線上刮刮樂」，新會員0元即可免費抽，最大獎可獲得招牌格雷冰茶一杯。

迷客夏線上求籤：截至2/14

圖／實測截圖

迷客夏日前聯手台南「臺灣祀典武廟」推出線上求籤活動，即日起至2/14只要加入迷客夏LINE官方帳號，點擊活動頁面即可求籤，活動模擬實體廟宇的拜拜程序，要丟出聖筊才能查看籤詩。完成後每人還會贈送「六虎興旺全系列飲品單筆滿6杯，贈30元迷點折扣券」，下次消費即可打折，每位迷點會員限領一次，兌換至2/20截止。

加碼：可不可熟成紅茶線上求籤

圖／編輯攝

除了上述5大品牌，可不可熟成紅茶亦攜手台中「廣天宮」財神開基祖廟打造「招茶納虎開運五財幣」，繼秘寅黑版搶先開賣，熟成金版也將在1/31 11:00於官網商城開放購買。活動期間到店消費也可免費領取亮橘「招財版」與深藍「小人版」符令店卡，數量有限贈完為止。

圖／可不可體驗遊戲實測截圖

圖／可不可體驗遊戲實測截圖

另外，可不可官方LINE也開發了互動主題遊戲，輕鬆點擊即可加入線上「可不可五財廟」，參加遊戲就可免費下載店卡桌布，幸運的話可領取數位發財金優惠，即日起天天都能玩。

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