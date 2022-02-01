超過30家「開工優惠」整理！10元珍奶、迷客夏＆星巴克買1送1 　咖啡.手搖.美食好康齊收

2022年終於迎來農曆春節大年初一，邁入華人文化真正的新年後，除了忙著發紅包、領紅包、與家人團圓享受連假，這篇超前部署的「開工優惠」也是必看，教大家提前預防上班日的憂鬱。今天為小資族們整理超過30個品牌的好康，不論是全品項買一送一、第二杯半價、10元銅板價的咖啡與飲料，還是買一送一的美食，統統都要收入囊中吃喝到二月中旬。

｜咖啡｜

PAUL「外帶咖啡or茶飲買一送一」：2/7開工日

PAUL祭出開工日咖啡優惠。圖／PAUL Taiwan提供

以各式道地法式甜點收穫鐵粉的「PAUL Taiwan」加入了小確幸陣容，2/7當天凡到店外帶135元咖啡或茶飲，即享同品項買一送一，嚴選LAVAZZA咖啡豆的「純咖啡」或「皇家洋甘菊花茶」都是招牌必點。活動參與門市有仁愛店、信義店、內湖店、大葉高島屋店、林口三井店、巨城店，優惠品項的口味、冰熱、容量需要一致。

怡客咖啡「咖啡系列買一送一」：2/7

怡客咖啡開工日快閃一天買一送一。圖／怡客咖啡提供

台北發跡的「怡客咖啡」開工日推買一送一，2/7當天至全門市購買咖啡系列飲品即可一杯價喝兩杯，不限同品項惟以價低者折扣。而此外，2/7至2/15凡內用或外帶風味飯類套餐，也有9折優惠，主食選項含威尼斯杏香歐姆魚排、牛肉咖哩歐姆蛋包飯、匈牙利牛肉起司蛋包飯、炭燒里肌豬肉藜麥飯、米蘭雞腿藜麥飯、泰式辣味雞肉綠咖哩、打拋豬肉藜麥飯、蛋奶素姬松茸燉飯、全素紅燒獅子頭時蔬藜麥飯。以上活動陶博館店及外送平台均不適用。

提醒大家活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；機場管制區內門市、台積電系列門市、宜蘭頭城、洄瀾、花蓮和平門市也不提供兌換。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、數位體驗實測截圖

星巴克「金虎拜年刮好運」雖只到2/6就截止，但只要活動期間至數位體驗網頁點選心儀的刮刮卡，即可免費領取優惠，優惠券兌換期限為獲券日+2天，代表最晚可喝到2/8。

獎項包含最受歡迎的「全品項好友分享」、「全品項飲料第三杯由星巴克招待(限大杯以上同品項)」、「全品項享588折88優惠(不包含服務性商品、隨行卡及其儲值)」、「飲料配糕點折30元」優惠，期限內每日11:00至20:00凡到店即可兌換相關優惠。

閃電咖啡「指定飲品買一送一」：2/7至2/15

閃電咖啡展店無數，截至目前已有16家門市。圖／Flash Coffee Taiwan

2021登台迅速展店至今的「Flash Coffee閃電咖啡」2月份除了有許多開幕門市限定買一送一，全台既定門市2/7至2/15恰逢開工日及情人節也有「指定飲品買一送一」。而截至2/28每日14:00後有全品項第二杯半價，不限同品項、尺寸及冰熱，惟以價低者折扣，點心、周邊商品及咖啡豆則不參與此優惠。

Cama咖啡「精品手沖免費升級」：2/7至2/13

配合開工週，cama café推會員專屬優惠，2/7至2/13憑cama APP會員優惠券，即可兌換「精品手沖免費中杯升級大杯」。

黑浮咖啡「草莓飲品買一送一」：2/7至2/18

黑浮咖啡買一送一。圖／黑浮咖啡提供

「黑浮咖啡」2/7起至2/18推出長達12天的開工買一送一，活動期間只要至黑浮國際餐飲APP領取優惠券，不限內用外帶皆享草莓季「純濃草莓起司歐蕾」與「極致草莓餅乾起司冰沙」同品項買一送一。每次至多購買2組，優惠無法併用。

奎克咖啡「指定飲品買一送一」：2/7至2/11

奎克咖啡買一送一。圖／奎克咖啡提供

而「奎克咖啡」則主打「海鹽焦糖草莓果昔」同品項買一送一，2/7至2/11透過黑浮國際餐飲APP即可領取優惠券，期限內到門市兌換即可。

丹堤「全系列大杯飲品買一送一」：2/7

到店出示圖片享優惠。圖／丹堤咖啡提供

「丹堤咖啡」2/7推出一日限定全品項買一送一優惠，當天到店出示優惠圖，即享任一品項大杯以上飲品買一送一，不限同品項、組數不限，但限現場一次領取。

路易莎「咖啡第二杯半價」：2/7至2/11

路易莎開工慶每日11:00前限定。圖／路易莎提供

「路易莎」開工慶選在2/7開跑，截至2/11每天早上11:00前，享同容量、風味、冰熱的咖啡「第二杯半價」，品項不含手沖系列，亦不開放寄杯服務。

85度C「大杯咖啡第2杯20元」：2/7

「85度C」銅板價咖啡2/7登場，早上10:00至晚上20:00期間至全台門市購買大杯咖啡系列，即享同品項第二杯20元特價，每人限購三組，寄杯方法以現場為準。適用口味含有美式咖啡、海岩咖啡、招牌咖啡、特濃招牌咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、焦糖瑪奇朵、拿鐵咖啡、重拿鐵咖啡、榛果風味拿鐵及香草風味拿鐵，多達11款任選。

｜手搖｜

蔦日子「第二杯10元」：2/7

蔦日子限量推出第二杯10元好康。圖／蔦日子提供

「蔦日子」全門市2/7以招牌蔦口令奶茶#1111為主角，當天前30名到店購買「舊愛蔦紅北島白玉」，即可用10元價格入手第二杯厚奶口感的飲品，調味冰量一致，每人限購兩杯一組。

迷客夏「買一杯送一張」：2/7至2/13

迷客夏第二杯半價優惠2/14開放兌換。圖／迷客夏提供、編輯攝影

2/7起至2/13期間至全台「迷客夏」購買任一杯飲品，還可免費獲得一張「全系列飲品第二杯5折券」，買一杯即送一張，2/14起開放兌換至3/15，長達一個月都來得及用半價喝飲品，全台櫃位門市、台南台積電F18店、台南楠西特仕店、台北華碩店不參與活動。

康青龍「碧玉茉莉綠茶」買一送一：2/7至2/9

康青龍去年底聯手卡娜赫拉推出一系列聯名。圖／康青龍提供

「康青龍」2/7至2/9連三天推出買一送一，活動期間至APP預先領取券，每人每天開放領取兩張，最高獨享買六送六，現領現用，到店外帶自取即享解膩的「碧玉茉莉綠茶」買一送一。

春陽茶事「檸檬蜜烏龍」第二杯半價：2/7至2/8

春陽茶事2/7至2/8同享優惠。圖／春陽茶事提供

「春陽茶事」2/7至2/8以熱銷品項「檸檬蜜烏龍」為優惠主人公，連續2天到店購買該飲品即享同品項第二杯半價，烏龍茶尬檸檬片與黑糖的三重組合年後開喝無負擔。優惠一人限購一組，不提供外送和致電自取服務。

鶴茶樓「屬虎買一送一」：2/7至2/9

鶴茶樓草莓甘露放入17顆草莓。圖／鶴茶樓提供

復古風「鶴茶樓」2/7開工日推出兩大優惠，除了有全品項第二杯現折10元，配合虎年還加碼生肖屬虎優惠，民國15、27、39、51、63、75、87、99​出生或以立春為界農曆屬虎者，當天到店買任一品項，即贈一杯中杯純茶，每人限購3組​。而情人節2/14另有凡一杯購買草莓甘露，任選第二杯半價。

先喝道第二杯半價：2/7

先喝道以三款經典茶飲為促銷主角。圖／先喝道提供

「先喝道」則推出三款主打飲品優惠，2/7當天到全台門市外帶英式玫瑰鮮奶拿鐵、招牌英式水果茶或英式蜜桃水果茶，享第二杯半價。

｜餐廳｜

王座餐飲4品牌買一送一：2/7至2/10

除了手搖飲與提神的咖啡，餐廳美食買一送一也是一掃開工憂鬱的秘方。旗下擁有「銀座杏子日式豬排、京都勝牛、大阪王將、段純貞」4個品牌的王座餐飲集團，特別推出連續4天的買一送一，每日每店限量10組。

「京都勝牛三味」含炸翼板、厚切菲力與薄片醬味牛。圖／王座餐飲提供

參與買一送一的有銀座杏子日式豬排新品「烏魚子熟成里肌豬排」、京都勝牛的「京都勝牛三味」、大阪王將「鹽麴腰內定食」及段純貞「紅燒三寶麵」，最高現省480元。

段純貞招牌「紅燒三寶麵」原價每份210元。圖／王座餐飲提供

豆府8大品牌：截至2/16

北村豆腐家豆腐煲。圖／豆府提供

豆府餐飲集團集結旗下「涓豆腐、銅盤、北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、飛機河粉、姜滿堂、帕泰家、釜山宗家」共8大品牌，推出春節優惠。即日起至大年十六（2/16）凡到店消費滿額688元，即可獲得一張金虎開運刮刮卡，每張含兩處刮區，除了有機會領取888現金折價券，另有機會獲得指定人氣料理免費兌換券，發完為止。

這一鍋餐飲3大品牌：最晚截至2/13

燒肉同話無限店最低428元起。圖／這一鍋餐飲提供

這一鍋餐飲旗下「燒肉同話、這一小鍋、這一鍋」則各自祭出專屬活動。肉控截至2/13凡至「燒肉同話」各型態門市內用單筆消費滿2000元，即能獲得一張虎虎生風好運籤，以此類推，限量發放贈完為止。獎項最高含500元抵用券或牛舌、草蝦免費兌換券，優惠2/15起開放兌換至3/31。

而「這一小鍋」截至2/5則推出內用消費任一套餐，即贈一張刮刮卡1張，可累贈，最高也有100元加菜金，開放現場使用。至於近期新開吃到飽型態分店的「這一鍋」，則推出春節升級好康，2/6前內用不限金額即可獲得一份甜菜根千張豆腐紙，每日午、晚餐限量贈送。

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