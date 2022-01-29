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拿坡里炸雞「買10送10」過年爽嗑雞腿、蔥香蒜辣雞翅！加碼達美樂＆漢堡王買1送1

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
餐點示意圖。圖／拿坡里炸雞、達美樂提供、漢堡王官網
餐點示意圖。圖／拿坡里炸雞、達美樂提供、漢堡王官網

2022春節連假正式開始，幾乎全年無休的速食業，也成了不打算開伙的民眾過年外送、外帶最佳夥伴。今天與大家分享3大人氣品牌限時優惠，包含拿坡里炸雞現賺230元的「買雞腿送雞翅」，達美樂披薩漢堡王也有買一送一活動，懶得出門的時候動動手指就能提前訂購或送到府超方便。

拿坡里炸雞買十送十：截至3/2

圖／拿坡里炸雞
圖／拿坡里炸雞

號稱「被披薩耽誤的炸雞店」近年在粉絲敲碗下特別獨立出「拿坡里炸雞」，讓炸雞控可以專注購買喜愛的品項。而趁著新春，品牌特別祭出獨家優惠，即日起至3/2只要購買10塊辣味雞腿桶，即會附贈10隻招牌雞翅，原價729元特價499元，讓一家人各自依照喜好大啖激推、雞翅。值得一提的是，免費的雞翅為蔥香蒜辣口味，酥脆雞翅拌入蔥、蒜、辣椒及秘製胡椒鹽，升級版的香氣吃起來更過癮。

達美樂買一送一

達美樂推出「大、小披薩買1送1」的外帶方案。圖／達美樂提供
達美樂推出「大、小披薩買1送1」的外帶方案。圖／達美樂提供

主打披薩的「達美樂」即日起祭出「披薩外帶買一送一」優惠，除了民眾熟悉的大披薩，此次也加碼小披薩參與活動，讓小聚會也能輕鬆點， 每日也有3個披薩799元特價。不僅如此，全台門市也享0元外送門檻好康，即便是一個人也能不必湊免運大快朵頤。

漢堡王買一送一：即日起至2/7

圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

漢堡王2022首波優惠券截至2/7，促銷包含買一送一、超值單點、雙人分享餐等，最高現省2317元。其中買一送一品項有招牌小華堡、煙燻辣椒脆雞堡、華鱈魚堡、醬香雙豬櫛瓜堡、辣薯球、10塊雞塊及中杯可樂，出示圖片即可使用，透過官網網路訂餐也可直接點選「優惠券」享優惠。

提醒大家兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店不參與活動，部分品項林口文化、羅東興東等火烤專賣店則不提供。

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拿坡里 披薩 漢堡 春節

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