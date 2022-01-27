全台首間百貨門市！ 屋馬燒肉「第7家新分店」將插旗秀泰生活台中文心店

台中最強人氣燒肉的「屋馬」，雖在台中已有6間分店，但網傳沒有提前１個月預約，是絕對吃不到的！近日傳出屋馬燒肉在台中又要開設新店，地點就在秀泰生活台中文心店，也將第一家進駐百貨商場的分店。

屋馬燒肉以貼心服務、頂級食材，成功擄獲燒肉控味蕾，目前已有國安店、中港店、文心店、園邸店、崇德店及中友店，即使已有6家店仍是一位難求。近日屋馬燒肉宣布即將開設第7間分店，地點就選在台中文心秀泰5樓，是首間進駐百貨的門市，預計於今年開幕，確切開幕日期尚待公布。

消息一出，網友紛紛開心又有多了一處可以排隊嚐美食。其實屋馬自去年已開始提供線上訂位，提供一個月內的訂位，訂位人數依照各門市需求，但6人以上訂位仍需於營業時間內撥打門市專線進行訂位。

台中最難訂位燒肉店「屋馬燒肉」。圖／取自屋馬燒肉粉絲團

屋馬燒肉台中文心秀泰店

地址：台中市南屯區文心南路289號5樓

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