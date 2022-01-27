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「辣翻塔可節」75折開賣！多種塔可一次吃，還有雞尾酒音樂派對

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Fiesta Del Taco 辣翻塔可節臉書粉專
圖／Fiesta Del Taco 辣翻塔可節臉書粉專

塔可是墨西哥經典料理，也是世界最知名的墨西哥料理，現在2022年台灣「辣翻塔可節」邀請全台最好吃的塔可餐廳一起現場比拚選出最好吃塔可，還有雞尾酒與拉丁音樂派墮，門票預售享現場價75折優惠，每位來賓還能免費穫得一份塔可，喜歡塔可的消費者快揪團參加！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／Fiesta Del Taco 辣翻塔可節臉書粉專
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「辣翻塔可節」自創立以來每年都會邀請全台最好吃的塔可餐廳與主廚們一起比賽製作自己拿手的塔可料理，包含炸塔可、軟塔可、沙威瑪塔可、手撕豬肉與魚塔可等都有，購票入場的民眾每個人得到一張選票，可以試吃所有的塔可再選擇心目中最愛的塔可，並投下神聖一票，票選當屆最好吃的塔可。

圖／Fiesta Del Taco 辣翻塔可節臉書粉專
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門票即日起已於Accupass售票網站開賣，現場購票每人400元，現在預售每個人只要300元，能獲得入場門票與可在現場攤販任選兌換一份塔可料理，不僅如此，除了有DJ拉丁音樂派對外，還有瑪格麗特、桑格麗亞和其他拉丁風味的雞尾酒可以喝，若不能喝酒，現場也備有無酒精飲料喔。該活動於3月5日舉辦，並分成兩個時段，分別為午餐（12pm-4pm）與晚餐（5pm-10pm），更多購票資訊請上Accupass輸入「辣翻塔可節」查詢。

圖／Fiesta Del Taco 辣翻塔可節臉書粉專
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