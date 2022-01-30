年年有餘！7道「500盤評審都愛」的「魚料理」必收名單

開春期間，許多人都會品嚐帶有吉祥寓意的料理，其中象徵「年年有餘」的「魚」，更是餐桌上必備的年菜之一，而如何展現時令鮮魚的美味之處，也成為考驗主廚的重點。在500輯所舉辦的「500盤」美食評鑑中，就有多間餐廳以「魚料理」成功奪盤。本次特別推薦「獲得2位以上評審青睞的魚料理」，適合民眾納入口袋名單之中。

【喜相逢麵館：煙燻白鯧】

喜相逢麵館「煙燻白鯧」。圖／本報資料照

被譽為「台北最難訂私廚之一」的喜相逢麵館，本次500盤共有剁椒魚頭、煙燻白鯧、黃魚煨麵等3道魚料理上榜。其中「煙燻白鯧」獲得江振誠、陳志煌的肯定。此道料理選用澎湖野生白鯧，先以小火慢煎後，再使用紐西蘭的瑪努卡木頭煙燻，增添獨特香氣還保有魚肉水嫩感。

【Sinasera 24：在地魚生態鏈系列】

Sinasera 24的「旗魚三重奏」一次展現3種不同的旗魚處理手法。圖／500盤採訪團隊攝影

位於長濱的Sinasera 24，其「在地魚生態鏈系列」是選用當地的旗魚、鬼頭刀等魚種進行變化，每次各有不同，但都別具特色。從魚生、鹽巴、蔬菜、香料等所有元素，皆取自於在地，兼具美味與環保意義。包括林一峰、張基義、陳志煌、蔡珠兒均給予好評。

logy「馬頭魚／象拔蚌／銀杏」。圖／高琹雯Liz提供

不同於一般餐廳的調理方式，主廚在魚肉上覆蓋昆布、澆淋熱水，以日本料理的「湯霜造」技法調理表面，再透過低溫烹調，讓魚肉擁有柔嫩細緻的口感。同時再以富咬勁的象拔蚌帶來咀嚼變化性。優雅的湯汁在鮮醇中還擁有酸度與苦度的成熟變化，因此也得到高琹雯、何宣瑩的肯定。

【PASTi TRATTORIA：阿瑪菲烤白帶魚捲煙燻起司】

PASTi Trattoria「白帶魚卷煙燻起司」。圖／摘自官方FB

將新鮮白帶魚肉除刺做成肉卷，中間挾著起司，透過先煎再烤的手法，搭配上橄欖油，讓魚肉、油脂與起司彼此交融，帶來新鮮又豐富的大海風味。外酥內軟的口感，也讓人意猶未盡。詹宏志、恩熙俊、陳志煌均投票支持。

【牡丹：炸宜蘭小香魚】

牡丹天ぷら「炸宜蘭小香魚」。圖／摘自官方FB

包括江振誠、何奕佳都喜歡的「炸宜蘭小香魚」，乃是牡丹天婦羅的經典招牌菜色，不僅透過職人精湛的手藝，突顯出小香魚的自然風味外，活靈活現的姿態，也讓料理呈現出十足的躍動感。

望月樓「鐵觀音煙燻淡水白鯧」。圖／徐天麟提供

一般的白鯧都是乾煎，但這道鐵觀音煙燻淡水白鯧處理手法繁複，先煎過、再煙燻、酥炸，因此也得以在一道菜裡面展現多層次口感。吃的時候沾上美乃滋做成的塔塔醬，滋味非常曼妙，獲得蔡珠兒、徐天麟投票支持。

【川湘號：雙色剁椒魚頭】

川湘號「雙色剁椒魚頭」。圖／摘自官方FB

包括詹仁雄、陳鎮川均投票支持的「雙色剁椒魚頭」，同時使用了朝天泡椒、四川小米椒等2種辣椒，帶出辛辣鹹香兼具的豐富風味，辣而不刺口、香而不油膩，不論配飯或配酒均是精彩。