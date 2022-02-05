情人節大餐攻略！500盤評審推薦的「10道牛排料理」 熟成牛排周興哲都愛
一年一度的「西洋情人節」，即將於2月14日登場，許多愛侶也將計畫來份可口的「牛排」作為情人節大餐。由500輯主辦、匯聚全台50位名人口袋美食名單的「500盤」美食評鑑中，也有多間餐廳以「牛排系料理」獲得評審青睞，可作為民眾挑選時的參考。
【COAST：牛小排、綠咖哩、馬鈴薯】
Taipei Foodie創辦人Leslie Liu認為，這道料理的切塊舒肥牛肉柔軟，吃進口中就富含油脂的口感，淋上綠咖哩醬汁，再搭配底部的馬鈴薯，龍鬚菜和蒜片薏仁紫米飯，扎實和綿密的口感混入口中，味道香濃。
【Orchid by Nobu Lee 蘭：威靈頓牛肉派】
威靈頓牛排很多地方看得到、吃得到，但陳志煌認為，「蘭」厲害在把牛排熟度控制到非常完美，切開剛剛好，也不會流血水，上面還有一塊鴨肝，餅皮吃起來香酥卻不膩，三樣東西各自完美，且咬下去是和諧的。
【NIBBON：小牛胸腺】
葉怡蘭評比表示，肉類主菜形式手法極簡，卻從選材到火候質地口感滋味俱上乘，令人驚艷。碩大一整塊小牛胸腺直接炙烤得外酥內綿潤、鮮汁汩汩噴香流溢，在近年所嚐中可算名列前茅。
【T.R Bar & Kitchen：威靈頓牛排】
林一峰認為，這就是好吃的、有溫度的鄉村菜，美味、juicy！主廚透過這道菜讓在遠台灣的我們，感受到南法的悠閒與自在，並且將牛排的美味跟酥皮和蘑菇，融合得恰到好處。
【Lawry's Taipei 勞瑞斯餐廳：厚切牛排】
詹仁雄表示，吃那麼多家的牛排館，都有一些熟度控管的問題，要的五分熟，永遠這家跟那家的五分熟不一樣，但LAWRY’S厚切牛排的熟度，就是永遠是剛好的，熟度從不失誤，幾乎是一個近乎完美的牛排熟度。
【飛花落院：鹿兒島和牛紐約客】
方序中指出，他們把很棒的牛肉處理成好就口的骰子狀，每一面的熟度都照顧到，入口即化的感覺像在吃一道精緻甜點，有種被融化的甜蜜感。
【ULV Restaurant and Bar：炭燒澳洲和牛】
現任台灣設計研究院院長的張基義認為，ULV Restaurant and Bar、馥蘭朵烏來渡假酒店、玖尹的牛排料理各有不同特色，也都處理得很好。
【馥蘭朵烏來渡假酒店：美國菲力牛】
除了料理本身的風味之外，張基義也認為，馥蘭朵還具有鄰水岸的風景優勢。
【玖尹：京都式八味慢烤美國牛肋排】
儘管是新式粵菜餐廳，但玖尹選用牛小排肋條部位，透過蠔油、柱侯醬、生抽與多種辛香料與特製醬汁醃製入味再燒烤，同時擁有中西交錯的風味。
【A CUT牛排館：熟成牛排】
針對牛排，周興哲必推的就是「the aged top cap steak」套餐，他認為，肉的部位非常好，感覺的出是精心挑選，5分熟最嫩，搭配烤大蒜，或是前菜的洋蔥湯都超讚。
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