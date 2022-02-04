588元吃到飽！最新4間「和牛餐廳」挑戰最高CP值　燒肉、火鍋通通有

不論產自美國、澳洲或是日本，「和牛」一直是廣受台灣消費者青睞的食材，也可透過燒肉、鍋物等不同方式品嚐。在今年新登場的餐廳中，包括「夯下去」、「嚮辣」都提供和牛吃到飽的服務，而「饌和牛」則是將日本A5和牛化身為無菜單鍋物中的要角，至於主打頂級燒肉的「一牛楽」，更是集結多款日本A5和牛，提供大份量的燒肉套餐，讓消費者能享受和牛的美味。

【夯下去新潮和牛燒肉】

不僅燒肉，夯下去還提供「金箔魚子醬炙燒和牛握」等創意和牛料理。圖／夯下去提供

馬辣集團新推出的「夯下去新潮和牛燒肉」位於西門町商圈，依照食材等級區分每人588、788、988與1,288元起。其中最頂級的方案中，可無限品嚐美國安格斯黑牛無骨牛小排、厚切牛舌等26種肉品，還有海虎蝦、北海道帆立貝、生食級大干貝、天使紅蝦等海鮮食材，更有豐富的時蔬、烤物與哈根達斯及莫凡彼冰淇淋，通通任君品嚐。

除此之外，夯下去也主打多變化的和牛料理，提供「極上和牛黑咖哩」、「麻辣和牛地獄拉麵」、「特濃豚骨和牛丸拉麵」與「極上和牛石鍋飯」等和牛餐點，針對方案不同，還能升級「金箔魚子醬炙燒和牛握」、「澳洲冠軍黑毛和牛肉片」與「極上和牛橫膈膜」等和牛餐點。

【嚮辣】

一牛楽主打大份量、肉款多元的A5和牛雙人套餐。圖／一牛楽提供

嚮辣是王品集團旗下第一個麻辣鍋吃到飽品牌，為於台北四平商圈，提供698～898元不等的用餐方案。最頂級的「海陸頂級嚮」方案，無限提供頂級和牛霜降、頂級和牛雪花、熟成極上和牛、香蔥風味和牛、麻辣風味和牛與孜然風味和牛等6種和牛，還有安格斯黑毛霜降牛、黑毛雪花牛、伊比利豬雪花等肉品與多種海鮮食材。

針對鍋底部份，嚮辣提供蒜香老母雞湯、養顏番茄湯、蕈菇蔬菜湯、嚮辣有骨氣麻辣湯、粵式胡椒豬肚雞湯等5種選擇，另外店內也打造自助吧台，提供一系列微醺飲品，增添麻辣鍋的用餐情趣。

【饌和牛】

饌和牛新推出的無菜單創意鍋物中，一樣可以品嚐得到A5和牛的滋味。圖／樂多多提供

隸屬於樂多多集團旗下的饌和牛，近期由吃到飽火鍋轉型成為無菜單鍋物，並由台北旗艦店率先變身，主打北海道A5和牛、澳洲和牛、伊比利豬、生猛蝦蟹等豪華菜色，並以大器的擺盤，滿足消費者拍照打卡的慾望，每人1,280元。

為滿足不同消費者的需求，點餐時只要預先告知忌口的食材，即可以同規格的品項替代。另外店內雖主打雙人套餐型態，但仍提供有單人化的特色菜單，藉此打造單身友善的用餐環境。

【一牛楽】

一牛楽主打大份量、肉款多元的A5和牛雙人套餐。圖／一牛楽提供

針對挑嘴型的饕客，以胡同燒肉起家的「橘焱餐飲集團」，推出全新和牛燒肉品牌「一牛楽」，主打一次提供近江、飛驒、宮崎等多款A5銘柄和牛，讓民眾一次就能品嚐到不同日本和牛的特性與風味，而且透過職人分切的技術，將全牛拆解成36個部位，突顯出各種肉質的特色。

一牛楽力推的雙人套餐，採15品式規劃，並透過二次盛合的方式，提供8種A5和牛部位，總重量達680～700公克，並且搭配小菜、拌飯、湯品與甜點，每套6,666元。同時店內也攜手「肉RÒU BY T-HAM」，提供鹿肉嫩肩沙朗、戰斧牛排、綜合肉拼盤等品項，更添用餐的豐富度。