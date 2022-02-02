名廚江振誠也愛吃！新春旅行順道吃「500盤」的台南味

台南是古蹟之城、美食之都，兩大特點吸引無數旅人流連忘返。這個美食薈萃的古城，去年也有5道入選「500盤」，可循著名廚、美食家與名人的腳步，嘗嘗奪「盤」的佳餚美味。

名廚江振誠推薦台南曉璘的炭火炒飯。圖／曉璘提供

全球知名主廚江振誠，笑稱自己是「愛吃飯的主廚」，他在「500盤」活動中，推薦了一道米食料理─台南曉璘海產碳烤的「炭火炒飯」。江振誠到台南，十次有八次都會來報到，除了是台南老店外，所有食材都以炭烤處理，連炒飯都炭烤，費時費工，但烤出來的味道讓他覺得「非常厲害」。

除了炭火炒飯外，江振誠說，這裡的燒烤也很不錯，如炭烤軟絲、炭烤龍蝦等等，也都值得一試。

●葉怡蘭─小杜意麵／乾意麵

葉怡蘭難忘小杜意麵的乾意麵。圖／葉怡蘭提供

飲食旅遊作家、PEKOE創辦人葉怡蘭則推薦台南小杜意麵的「乾意麵」。她說，這是台南的乾麵老店，從香Q有勁的細扁麵條、甘潤淨爽但一入口便覺豐富雋永的醬汁、素樸但味道十足的豬肉片，都是源源本本台南乾麵淳雅之風，百吃不厭。

●林一峰─阿裕牛肉鍋／現燙牛肉鍋

阿裕牛肉涮涮鍋（本店）的「現燙牛肉鍋」。圖／林一峰提供

身兼酒吧老闆、威士忌達人、烈酒作家、《易經》老師、瑜伽老師等多重角色的林一峰，不僅是一位自稱「迷戀威士忌30多年且樂此不疲的男人」，對美食也擁有過人的敏銳度與鑑賞力。他自己的美食標準：「我認為真正的美食，必須要能夠跟血液裡的基因產生共鳴，才能真正感動人心。」

林一峰推薦的正是台南有名的「阿裕牛肉鍋」，可以將台式溫體牛肉不同部位的肉一一分開處理，每一個不同部位的肉質口感差異、要涮多久、會有什麼樣的風味，都可以一一告訴你，可以說是做到極致，簡直到了「藝術家」等級。它濃醇的湯頭，是將所有的牛碎料，放在一個大鍋子裡面去熬煮出來的，濃稠到會黏舌頭，全台無人能比。

●陳志煌─竹海產／古早味炒鱔魚意麵

阿裕牛肉涮涮鍋（本店）的「現燙牛肉鍋」。圖／林一峰提供

FikaFikaCafe創辦人陳志煌推薦竹海產的古早味炒鱔魚意麵。他說，這一道是台菜老師黃婉玲帶我去吃的，這家店沒有招牌也不起眼，由一位已經七十幾歲的老先生在小小的廚房裡掌廚，店內做的都是古早味，且是台南最早期的味道。

陳志煌認為其中最值得大書特書的，就是炒鱔魚意麵，老師傅一樣使用意麵、鱔魚，再加上酸酸甜甜的醬，但因為他不只用一種醋和糖，而是經過調配，所以酸味很漂亮，入口後像會轉彎一樣，產生三種層次，香氣還會跳到你的鼻腔裡面，簡單卻讓人回味無窮，「是我吃過最棒的台南炒鱔魚意麵。」

●蔣雅淇─台南友愛商圈／林家白糖粿

蔣雅淇推薦台南友愛商圈的林家白糖粿。圖／蔣雅淇提供

STUDIO A共同創辦人蔣雅淇認為，有誠意的菜色，可以改變生命複雜的菜式。其中一道就是台南友愛商圈的林家白糖粿。她形容「酥炸糯米沾白糖，外皮薄脆內裡牽絲軟Q，簡單的好滋味隊伍多長我都乖乖排隊！一包三個一口氣吃光」。