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500盤／花蓮在地美食 臭豆腐獨門、野菜湯匯聚山海野味

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
圖／蔡珠兒提供；圖／摘自陶甕百合春天餐廳官方臉書。
圖／蔡珠兒提供；圖／摘自陶甕百合春天餐廳官方臉書。

花蓮擁有許多世界級的山水美景，不但深受國際遊客喜愛，也是全國最受歡迎的旅遊縣市之一。在首屆「500盤」評選中，花蓮也以「玉里橋頭臭豆腐」與無菜單原住民創意料理「陶甕百合春天」的「野菜湯」，分別獲得評審後院系列酒吧創辦人林一峰與美食作家蔡珠兒的青睞。

「對我來說，使用高級食材、運用花俏技法…，都不足以構成所謂的『美食』。」林一峰表示：「能夠顛覆人們的想像，做出來的食物有溫度、有情感、能夠感動人心，才是我心目中真正的好東西。」

「花蓮玉里橋頭的這家臭豆腐，就是這等美味。」花蓮的「玉里橋頭臭豆腐」，原本就是當地知名排隊美食，由於常被顧客與朋友反應想吃就得要專程從花蓮市區開車單趟至少1個半小時以上衝玉里，所以在花蓮市也有一家直營分店。這家位於花蓮市的直營分店，去年11月才從原本貨櫃星巴克旁的「新天堂樂園貨櫃屋」，搬遷到太平洋公園南濱段附近。

林一峰去的玉里店，「下午3點開始發號碼牌，我2點45分到等著拿牌，等我吃到的時候，已經是下午4點鐘了。」林一峰說：「它的臭豆腐是從冷凍庫拿出來的，用三個大鍋、以三種不同溫度油炸；一為解凍，二為炸熟，三為皮酥，一氣呵成。」

「玉里橋頭臭豆腐」吃起來表皮酥脆，內部多孔而軟嫩細緻，搭配上泡菜、爽脆多汁的白蘿蔔絲與提味的九層塔，再淋上獨門醬汁，就是林一峰口中的一盤「『臭豆腐之最』，排隊也得吃。」

陶甕百合春天「野菜湯」（2020年5月版）。圖／蔡珠兒提供
陶甕百合春天「野菜湯」（2020年5月版）。圖／蔡珠兒提供

除了「玉里橋頭臭豆腐」，位於花蓮豐濱鄉的風味餐廳「陶甕百合春天」的「野菜湯」，也獲得美食作家蔡珠兒的盤子。這家原住民創意料理餐廳，以老闆陳耀宗與兩個女兒的阿美族名字——「陶甕」、「百合」、「春天」來命名，採無菜單預約制，以每天下海捕捉的海鮮為主，再搭配上東海岸當季野菜，就成了最迷人的在地風味。

「野菜湯」以魚骨熬煮多個小時而成，滿滿是大地的精華與海味，其中的野菜完全看當天採到了什麼、就放什麼；蔡珠兒吃到的是2020年5月的版本：「混煮當令野菜，樸實無華，卻清鮮出色，食材氣味與口感充分融合。」

玉里橋頭臭豆腐。圖／摘自玉里橋頭臭豆腐（花蓮店）官方臉書
玉里橋頭臭豆腐。圖／摘自玉里橋頭臭豆腐（花蓮店）官方臉書
陶甕百合春天內部陳設帶有濃濃的原住民創意藝術風格。圖／摘自陶甕百合春天餐廳官方臉書。
陶甕百合春天內部陳設帶有濃濃的原住民創意藝術風格。圖／摘自陶甕百合春天餐廳官方臉書。

無菜單 創意料理 星巴克 酒吧 貨櫃屋

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