過年最佳補給站！4大超商「春節限時優惠」　全家刮刮卡領千元、萊爾富送888元紅包

過年期間如果臨時想要買點零食、飲料或消夜解饞，遍布大街小巷的超商就是最佳補給站！4大超商在春節期間推出限時優惠，讓大家開春也能省荷包。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN「OPEN POINT 行動隨時取」為歡慶新年，自1月28日至2月6日推出CITY系列指定組合優惠價，包括每日限量CITY CAFE大杯美式咖啡買8送8。圖／7-ELEVEN提供

1月30日小年夜是7-ELEVEN「福虎生風」限時優惠活動的最後一天，購買指定商品單筆消費滿200元持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大支付享88折優惠，以大小朋友都愛的「果漾蘋果風味蘇打飲料PET560」為例，整箱購買折扣後399元，憑3大支付再享88折優惠只要351元、平均每瓶不到15元（原價696元，約5折）；「每朝健康無糖紅茶PET650」整箱購買折扣後588元，憑3大支付再享88折優惠只要517元、平均每瓶不到22元（原價840元，約62折）。

1月30日小年夜至7-ELEVEN門市購買指定商品消費滿200元並持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大支付可享88折優惠。圖／7-ELEVEN提供

小年夜當天至7-ELEVEN門市單筆結帳滿200元，即贈送50元優惠券（25元優惠券2張），不限支付工具皆享有25%超高回饋，25元優惠券限量800萬份、單筆累贈上限6張，送完為止，優惠券限1月31日至2月6日（除夕至初六）使用，單筆結帳每滿150元可抵用1張25元優惠劵。

7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」2月6日前推出CITY系列指定組合優惠價，包括每日限量的CITY CAFE大杯美式咖啡買8送8、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡21杯特價888元、CITY CAFE濃萃美式咖啡25杯特價888元、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡20杯特價888元、CITY PRIMA精品美式咖啡20杯特價888元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶4杯特價188元、CITY TEA現萃茶四季春青茶／英式紅茶任選8杯特價188元。

●全家便利商店

全家便利商店推出限量40萬套的「虎氣好旺卡」，每卡售價200元，刮開卡片內含4種隨機驚喜優惠，最大獎項為1,000元購物金。圖／全家便利商店提供

全家便利商店推出「虎氣好旺卡」，每卡售價200元，刮開卡片內含4種隨機驚喜優惠，最大獎項為1,000元購物金，其次依序為400元、240元、220元，價值皆超過200元，限量40萬套，售完為止；打開全家便利商店App點選「地圖趣」選擇「春節地圖」，即可就近找到可購買的門市。

此外，從1月31日除夕開始一連3天，於全家便利商店門市購買指定商品滿200元，就送全家便利商店與武德宮合作推出的開運錢母，每天推出不同款式，數量有限，送完為止。

●萊爾富

萊爾富將於2月7日開工日至2月13日推出會員限定大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵咖啡同品項買30杯送30杯的優惠。圖／萊爾富提供

許多人在新的一年期待能改運帶來新希望，吃豬腳象徵「踢走霉運」，萊爾富推出「開運豬腳飯」，售價99元，2月8日前加10元還能享指定飲品組合優惠。

吃豬腳踢霉運，萊爾富推出「開運豬腳飯」，售價99元，2月8日前加10元還能享指定飲品組合優惠。圖／萊爾富提供

今年萊爾富持續搶攻電商商機，祭出「萊領包裹－福虎生風送紅包」活動，2月8日前線上購物選擇萊爾富超商領取包裹，除了可獲得10元滿額購物金（購物滿70元可使用）之外，集滿領貨小白單上「福」、「虎」、「生」、「風」4個字，就送888元或168元購物金紅包，限量送完為止。

除夕至初三（1月31日至2月3日）萊爾富提供每天限量3,000份的現煮咖啡折扣給Hi-Life VIP App會員，會員只要至Hi-Life VIP App最下方的「優惠活動」就能領取獨享最低45折的咖啡優惠，每日咖啡品項不同，限領一次。會員成功領取優惠之後，除夕原價45元的大杯冰美式咖啡只要20元；初一原價45元的大杯熱美式咖啡只要20元；初二原價55元的大杯冰拿鐵咖啡只要30元；初三原價55元的大杯熱拿鐵咖啡只要30元。

春節期間在「萊爾富超商Hi-Life」FB官方粉絲專頁、Hi-Life LINE官方帳號、hilife_cvs Instagram官方帳號等也會推出過年限定活動，將送出888包LINE POINTS紅包，象徵虎年發發發。

萊爾富還將於2月7日開工日至2月13日推出會員限定大杯冰／熱美式咖啡、大杯冰／熱拿鐵咖啡同品項買30杯送30杯的優惠。

●OKmart

即日起加入全台OKmart門市OK LINE群組即可獲得「虎哩發財紅包袋」一份，數量有限送完為止；OK LINE群組會員於全店消費滿百元即可以獲得「虎哩發財金」一個，數量有限送完為止。圖／OKmart提供

OKmart LINE群組已成立超過3年，目前全台820間門市超過9成分店皆有設立群組，適逢農曆春節將至，OKmart也準備一系列限定活動回饋會員。

即日起加入全台OKmart門市OK LINE群組即可獲得「虎哩發財紅包袋」一份，數量有限送完為止；OK LINE群組會員於全店消費滿百元即可以獲得「虎哩發財金」一個，數量有限送完為止。圖／OKmart提供

即日起加入全台OKmart門市OK LINE群組即可獲得「虎哩發財紅包袋」一份，數量有限送完為止；OK LINE群組會員於全店消費滿百元即可以獲得「虎哩發財金」一個，數量有限送完為止。

OKmart獨家推出新春限定口罩，共有「匠心古典吉祥醫用級成人平面口罩」、「匠心古典富貴醫用級成人平面口罩」、「匠心古典天青醫用級成人平面口罩」等3款充滿喜氣的造型口罩，3月2日前OK LINE群組每款特價229元。