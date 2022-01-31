快訊

防堵春節疫情擴大 北市電影院影廳內明日起禁止飲食

桃園公佈確診最新足跡 個案到過聯邦銀行、多個藥局

拜年必備！4大超商門市現售「特色伴手禮」送禮更吸睛　蠟筆小新、幾米禮盒萌翻

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
圖／業者提供
圖／業者提供

今年農曆新年假期長達9天，拜年禮數一定要周到，4大超商推出多款門市現售的春節伴手禮，除了主打美味、健康等訴求，更有吸睛、好玩的禮盒設計，讓拜年送禮也能贏在起跑點。

●7-ELEVEN

「OPEN!歡樂桶」為新年定番禮盒， 桶身升級加大，內贈OPEN!虎年磁鐵6個，售價329元。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!歡樂桶」為新年定番禮盒， 桶身升級加大，內贈OPEN!虎年磁鐵6個，售價329元。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN以「人氣名店」、「卡通肖像」、「趣味禮盒」等3大主題推出超過百款禮盒，福虎生風開運零食、周邊主題專案架以「我不是胖虎」系列周邊最受歡迎，新品開賣首周即銷售破11萬件。7-ELEVEN特別推出第2波「好運到組合包」，由財神爺及Q版萌虎為主視覺包裝，內含10包暢銷餅乾，堪稱今年最開運零食組合包。

7-ELEVEN以「人氣名店」、「卡通肖像」、「趣味禮盒」等3大主題推出超過百款禮盒。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN以「人氣名店」、「卡通肖像」、「趣味禮盒」等3大主題推出超過百款禮盒。圖／7-ELEVEN提供

「人氣名店」系列禮盒首推「奇華家鄉蛋捲」，特製薄燒蛋捲，蛋香濃郁香脆酥鬆，售價550元。OPEN小將春節禮盒及虎年限定商品包裝也極具人氣，其中「OPEN!戳戳樂開運禮盒」結合5 X 4宮格戳戳樂，加入猜謎遊戲、DIY食玩，適合全家大小過年玩樂，售價299元；「元本山OPEN!綜合海苔禮盒」為香脆海苔佐堅果夾心，還附贈60片拼圖，售價339元；「OPEN!歡樂桶」為新年定番禮盒， 桶身升級加大，內贈OPEN!虎年磁鐵6個，售價329元。7-ELEVEN新春禮盒2月15日前可享任選2件95折優惠。

「OPEN!戳戳樂開運禮盒」結合5 X 4宮格戳戳樂，加入猜謎遊戲、DIY食玩，適合全家大小過年玩樂，售價299元。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!戳戳樂開運禮盒」結合5 X 4宮格戳戳樂，加入猜謎遊戲、DIY食玩，適合全家大小過年玩樂，售價299元。圖／7-ELEVEN提供
「元本山OPEN!綜合海苔禮盒」為香脆海苔佐堅果夾心，附贈60片拼圖，售價339元。圖／7-ELEVEN提供
「元本山OPEN!綜合海苔禮盒」為香脆海苔佐堅果夾心，附贈60片拼圖，售價339元。圖／7-ELEVEN提供

●全家便利商店

「跳跳虎水果風味派對桶」有虎年經典造型，裝滿水果棒棒糖，售價299元。圖／全家便利商店提供
「跳跳虎水果風味派對桶」有虎年經典造型，裝滿水果棒棒糖，售價299元。圖／全家便利商店提供

全家便利商店即日起端出近200項禮盒滿足春節送禮需求，首推FamilyMart Collection「手作鮮乳蛋捲禮盒」，主打100％使用鮮乳坊鮮乳的高優質蛋捲，全程不加一滴水，售價399元。另有與武德宮合作推出2款應景禮盒，包括「武德宮財神金元寶禮盒」內有葡萄、荔枝2種口味蒟蒻，售價239元；「武德宮虎爺造型禮盒」有經典口味法國穌，內贈武德宮燈籠一個，售價279元。

「白爛貓爆米花造型桶」，可愛又好吃，售價499元。圖／全家便利商店提供
「白爛貓爆米花造型桶」，可愛又好吃，售價499元。圖／全家便利商店提供

可愛肖像禮盒向來極受歡迎，推薦以白爛貓為造型的「白爛貓爆米花造型桶」，可愛又好吃，售價499元；「蠟筆小新9格歡樂箱」有9格驚喜抽獎機會，增添樂趣，售價249元；「跳跳虎水果風味派對桶」有虎年經典造型，裝滿水果棒棒糖，售價299元。

「蠟筆小新9格歡樂箱」有9格驚喜抽獎機會，增添樂趣，售價249元。圖／全家便利商店提供
「蠟筆小新9格歡樂箱」有9格驚喜抽獎機會，增添樂趣，售價249元。圖／全家便利商店提供

全家便利商店App「地圖趣」推出「春節地圖」新功能，可查詢全台門市的禮盒、紅包袋等過年日用品庫存。

●萊爾富

「本事橘品岩燒海苔禮盒（24入）」，特價389元。圖／萊爾富提供
「本事橘品岩燒海苔禮盒（24入）」，特價389元。圖／萊爾富提供

萊爾富「五虎臨門送好禮」活動於門市現場提供逾百款各式精選暢銷餅乾、零嘴、養生等禮盒，售價自88元至1,430元不等，2月8日前可享優惠價2件95折、3件以上9折。

萊爾富獨家推出「幾米走向新春手提蛋捲禮盒」，內有香濃酥脆爽口的蛋捲（原味／芝麻），搭配幾米豐富色彩的手提禮盒，特價359元。圖／萊爾富提供
萊爾富獨家推出「幾米走向新春手提蛋捲禮盒」，內有香濃酥脆爽口的蛋捲（原味／芝麻），搭配幾米豐富色彩的手提禮盒，特價359元。圖／萊爾富提供

海苔禮盒向來是零食禮盒的最佳首選，萊爾富引進「本事橘品岩燒海苔禮盒」，採擷鮮嫩海苔，以清香麻油與鹽精緻烘烤，呈現燒烤風味與細緻咬感，特價389元。

萊爾富獨家推出「77卡娜赫拉的小動物方桶綜合禮盒」，內含暢銷點心迷你巧菲斯及迷你新貴派，特價279元。圖／萊爾富提供
萊爾富獨家推出「77卡娜赫拉的小動物方桶綜合禮盒」，內含暢銷點心迷你巧菲斯及迷你新貴派，特價279元。圖／萊爾富提供

IP經濟當道，萊爾富獨家推出「77卡娜赫拉的小動物方桶綜合禮盒」，內含暢銷點心迷你巧菲斯及迷你新貴派，特價279元；「幾米走向新春手提蛋捲禮盒」內有香濃酥脆爽口的蛋捲（原味／芝麻），搭配幾米豐富色彩的手提禮盒，特價359元。

●OKmart

「77卡娜赫拉的小動物綜合禮盒」，內含多種口味的新貴派及蜜蘭諾千層鬆塔，還附贈一個卡娜赫拉造型口罩，售價299元。圖／OKmart提供
「77卡娜赫拉的小動物綜合禮盒」，內含多種口味的新貴派及蜜蘭諾千層鬆塔，還附贈一個卡娜赫拉造型口罩，售價299元。圖／OKmart提供

OKmart推出「卡娜赫拉的小動物」與77聯名的「77卡娜赫拉的小動物綜合禮盒」，內含多種口味的新貴派及蜜蘭諾千層鬆塔，還附贈一個卡娜赫拉造型口罩，售價299元；「元本山海苔堅果夾心禮盒」精選經典香脆海苔，內含萬歲牌嚴選堅果，創造酥脆多層次的新口感，售價289元；OKmart也獨家推出「77暖春喜悅綜合禮盒」，粉色外觀大方可愛，內含新貴派、千層鬆塔等經典口味，售價299元。

OKmart獨家推出「77暖春喜悅綜合禮盒」，粉色外觀大方可愛，內含新貴派、千層鬆塔等經典口味，售價299元。圖／OKmart提供
OKmart獨家推出「77暖春喜悅綜合禮盒」，粉色外觀大方可愛，內含新貴派、千層鬆塔等經典口味，售價299元。圖／OKmart提供

春節 水果 超商 爆米花 燒烤

相關新聞

拜年必備！4大超商門市現售「特色伴手禮」送禮更吸睛　蠟筆小新、幾米禮盒萌翻

今年農曆新年假期長達9天，拜年禮數一定要周到，4大超商推出多款門市現售的春節伴手禮，除了主打美味、健康等訴求，更有吸睛、好玩的禮盒設計，讓拜年送禮也能贏在起跑點。 ●7-ELEVEN 7-

年年有餘！7道「500盤評審都愛」的「魚料理」必收名單

開春期間，許多人都會品嚐帶有吉祥寓意的料理，其中象徵「年年有餘」的「魚」，更是餐桌上必備的年菜之一，而如何展現時令鮮魚的美味之處，也成為考驗主廚的重點。在500輯所舉辦的「500盤」美食評鑑中，就有多

中獎率100%！5大「線上刮刮樂」餐飲優惠，星巴克全品項買1送1、康青龍手搖免費喝

過年除了能買樂透、入手各大通路福袋碰運氣，台灣許多餐飲品牌也配合春節，推出線上刮刮樂或聯名知名廟宇祭線上求籤。今天特別為大家盤點限時好康，肯德基、必勝客、星巴克、康青龍、迷客夏優惠券一律中獎率100%

高CP值「好市多熟食」2022春節免下廚精選！烤全雞、德國豬腳、海鮮沙拉經典不敗

美式賣場好市多一直是台灣民眾的採購天堂，除了甜點、大份量零食及商品，內部熟食區亦是許多人的造訪目標。今天為大家盤點經典不敗的「好市多熟食餐點」，不僅統統CP值高，春節連假買回家還能免下廚，輕鬆加菜過好

過年最佳補給站！4大超商「春節限時優惠」　全家刮刮卡領千元、萊爾富送888元紅包

過年期間如果臨時想要買點零食、飲料或消夜解饞，遍布大街小巷的超商就是最佳補給站！4大超商在春節期間推出限時優惠，讓大家開春也能省荷包。 ●7-ELEVEN 1月30日小年夜是7-ELEVE

每日限量十份！勝政豬排推出「一頭揚」拼盤套餐，五款頂級腰內肉＋老饕肉炸豬排大口爽吃

日本靜岡知名的「勝政日式豬排」是台灣網友票選全台前三大夢幻豬排，隨著過年的歡聚時刻與全新店鋪開幕，﻿勝政日式豬排帶來一次吃得到五種部位的「一頭揚」拼盤套餐，每套450元，每日限量十份售完為止！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。