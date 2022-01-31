拜年必備！4大超商門市現售「特色伴手禮」送禮更吸睛　蠟筆小新、幾米禮盒萌翻

今年農曆新年假期長達9天，拜年禮數一定要周到，4大超商推出多款門市現售的春節伴手禮，除了主打美味、健康等訴求，更有吸睛、好玩的禮盒設計，讓拜年送禮也能贏在起跑點。

●7-ELEVEN

「OPEN!歡樂桶」為新年定番禮盒， 桶身升級加大，內贈OPEN!虎年磁鐵6個，售價329元。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN以「人氣名店」、「卡通肖像」、「趣味禮盒」等3大主題推出超過百款禮盒，福虎生風開運零食、周邊主題專案架以「我不是胖虎」系列周邊最受歡迎，新品開賣首周即銷售破11萬件。7-ELEVEN特別推出第2波「好運到組合包」，由財神爺及Q版萌虎為主視覺包裝，內含10包暢銷餅乾，堪稱今年最開運零食組合包。

7-ELEVEN以「人氣名店」、「卡通肖像」、「趣味禮盒」等3大主題推出超過百款禮盒。圖／7-ELEVEN提供

「人氣名店」系列禮盒首推「奇華家鄉蛋捲」，特製薄燒蛋捲，蛋香濃郁香脆酥鬆，售價550元。OPEN小將春節禮盒及虎年限定商品包裝也極具人氣，其中「OPEN!戳戳樂開運禮盒」結合5 X 4宮格戳戳樂，加入猜謎遊戲、DIY食玩，適合全家大小過年玩樂，售價299元；「元本山OPEN!綜合海苔禮盒」為香脆海苔佐堅果夾心，還附贈60片拼圖，售價339元；「OPEN!歡樂桶」為新年定番禮盒， 桶身升級加大，內贈OPEN!虎年磁鐵6個，售價329元。7-ELEVEN新春禮盒2月15日前可享任選2件95折優惠。

「OPEN!戳戳樂開運禮盒」結合5 X 4宮格戳戳樂，加入猜謎遊戲、DIY食玩，適合全家大小過年玩樂，售價299元。圖／7-ELEVEN提供 「元本山OPEN!綜合海苔禮盒」為香脆海苔佐堅果夾心，附贈60片拼圖，售價339元。圖／7-ELEVEN提供

●全家便利商店

「跳跳虎水果風味派對桶」有虎年經典造型，裝滿水果棒棒糖，售價299元。圖／全家便利商店提供

全家便利商店即日起端出近200項禮盒滿足春節送禮需求，首推FamilyMart Collection「手作鮮乳蛋捲禮盒」，主打100％使用鮮乳坊鮮乳的高優質蛋捲，全程不加一滴水，售價399元。另有與武德宮合作推出2款應景禮盒，包括「武德宮財神金元寶禮盒」內有葡萄、荔枝2種口味蒟蒻，售價239元；「武德宮虎爺造型禮盒」有經典口味法國穌，內贈武德宮燈籠一個，售價279元。

「白爛貓爆米花造型桶」，可愛又好吃，售價499元。圖／全家便利商店提供

可愛肖像禮盒向來極受歡迎，推薦以白爛貓為造型的「白爛貓爆米花造型桶」，可愛又好吃，售價499元；「蠟筆小新9格歡樂箱」有9格驚喜抽獎機會，增添樂趣，售價249元；「跳跳虎水果風味派對桶」有虎年經典造型，裝滿水果棒棒糖，售價299元。

「蠟筆小新9格歡樂箱」有9格驚喜抽獎機會，增添樂趣，售價249元。圖／全家便利商店提供

全家便利商店App「地圖趣」推出「春節地圖」新功能，可查詢全台門市的禮盒、紅包袋等過年日用品庫存。

●萊爾富

「本事橘品岩燒海苔禮盒（24入）」，特價389元。圖／萊爾富提供

萊爾富「五虎臨門送好禮」活動於門市現場提供逾百款各式精選暢銷餅乾、零嘴、養生等禮盒，售價自88元至1,430元不等，2月8日前可享優惠價2件95折、3件以上9折。

萊爾富獨家推出「幾米走向新春手提蛋捲禮盒」，內有香濃酥脆爽口的蛋捲（原味／芝麻），搭配幾米豐富色彩的手提禮盒，特價359元。圖／萊爾富提供

海苔禮盒向來是零食禮盒的最佳首選，萊爾富引進「本事橘品岩燒海苔禮盒」，採擷鮮嫩海苔，以清香麻油與鹽精緻烘烤，呈現燒烤風味與細緻咬感，特價389元。

萊爾富獨家推出「77卡娜赫拉的小動物方桶綜合禮盒」，內含暢銷點心迷你巧菲斯及迷你新貴派，特價279元。圖／萊爾富提供

IP經濟當道，萊爾富獨家推出「77卡娜赫拉的小動物方桶綜合禮盒」，內含暢銷點心迷你巧菲斯及迷你新貴派，特價279元；「幾米走向新春手提蛋捲禮盒」內有香濃酥脆爽口的蛋捲（原味／芝麻），搭配幾米豐富色彩的手提禮盒，特價359元。

●OKmart

「77卡娜赫拉的小動物綜合禮盒」，內含多種口味的新貴派及蜜蘭諾千層鬆塔，還附贈一個卡娜赫拉造型口罩，售價299元。圖／OKmart提供

OKmart推出「卡娜赫拉的小動物」與77聯名的「77卡娜赫拉的小動物綜合禮盒」，內含多種口味的新貴派及蜜蘭諾千層鬆塔，還附贈一個卡娜赫拉造型口罩，售價299元；「元本山海苔堅果夾心禮盒」精選經典香脆海苔，內含萬歲牌嚴選堅果，創造酥脆多層次的新口感，售價289元；OKmart也獨家推出「77暖春喜悅綜合禮盒」，粉色外觀大方可愛，內含新貴派、千層鬆塔等經典口味，售價299元。