青蛙Pizza等你挑戰！「台味呱呱披薩」免費吃，陽光皇后插旗高雄SKM Park

還停留在北港青蛙咖哩飯就落伍啦！曾推出巨型雞佛披薩掀起話題的「陽光皇后」此次再推浮誇新口味，推出台灣之蛙「三杯呱呱批薩」，配合即將於高雄SKM Park登場的新門市試營運，1/26至1/30只要每日前10組致電訂位，符合四人用餐並打卡，即可免費享用一份「三杯呱呱批薩」，讓大家大啖創意新品。

圖／陽光皇后提供

主打義式料理的「陽光皇后」本是嘉義、高雄網美級餐廳，近年陸續展店至台北、台中，此次第五家門市回歸草衙道，進駐高雄新Outlet「SKM Park」，獨家打造「三杯呱呱批薩」，選用有亞洲之蛙稱號的田雞入料，挑戰披薩控的味蕾，有望成為洗版社群搶眼新亮點。而為歡慶SKM Park店開幕，1/26至1/30只要每日前10組致電訂位，4人同行用餐並完成臉書打卡分享，即可免費品嘗「三杯呱呱批薩」，實在不想嘗鮮也可改選日式鱈場蟹披蕯。

圖／陽光皇后提供

值得一提的是，高雄店也引進智能服務機器人，讓民眾體驗全新用餐體驗。不僅如此，二月壽星也是時候超前部署，當月壽星只要加入官方LINE領取壽星雞翅券，前三日預約、符合4人同行及低消，即享「幾歲送幾隻炸雞翅」，超狂雞翅山別錯過，1/31至2/6春節期間不適用。

延伸閱讀：

．怕你喝不夠！星巴克「全品項買1送1」快閃8小時，加碼65折新年購物優惠

．好市多2款神級美味！「桃子梅酒」回歸、「酸白菜鍋」特價快閃