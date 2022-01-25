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等到了！台南首家「起家雞」地點、店型曝光，韓式炸雞控2月開吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／編輯攝影
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台南人終於盼到了！來自韓國的老字號連鎖炸雞品牌「起家雞」2016年首度登台，插旗國父紀念館躍升為台北人氣餐廳，過後陸續在各地區展店，繼近兩年進軍南部高雄後，台南第一家起家雞也正式登場，確定落腳中西區成功路，預計2月下旬開幕。

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「起家雞」憑藉正宗韓式炸雞、親民價的大份量成為台灣高CP值韓式炸雞，從選料、設備及製程標準皆主打與韓國一致，醬料100%還原道地風味，半半口味炸雞及韓式飯糰配餐都是招牌必點。隨著去年台南店徵才消息曝光，起家雞第一家台南分店也釋出了新資訊，座落成功路29號，參戰速食品牌戰區。而台南成功店為一家外帶外送店，預計最快2月下旬開幕，大家可一併關注開幕限定優惠。

在等待台南門市的同時，即日起至全台任一門市消費，即可免費領取限量紅包袋，而春節期間大部分據點皆從除夕休息至初三，過年想吃雞的人記得先至官網查詢營業時間，以免白跑一趟囉。

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台南美食 韓式炸雞

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