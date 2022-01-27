手作料理日常／烤箱小點心「蒜烤薯塊」令人食指大動 排餐配菜輕鬆做
圖、文/ Nini Tsai
今天要介紹的這道蒜烤薯塊，是太太平時在家蠻常做的料理，常常在宵夜場出現，材料幾乎都是冰箱跟櫥櫃常備的食材，所以可以隨時做，這道蒜烤薯塊當然除了馬鈴薯外，也可以用別的根莖類來烤，地瓜、南瓜都不錯的；做好的薯塊，可以當點心也可以當排餐的配菜，要當一道菜也沒問題！
大蒜的部分我是手工切末，因為顆粒較大稍微可以吃得到顆粒感，不過經過烘焙後，會比較容易焦黑，不喜歡顆粒感或太焦的話，可以用壓蒜器做成蒜泥拌入奶油中使用。
材料：
馬鈴薯 2顆（中小型）
大蒜 3瓣
無鹽奶油 20g
大蒜鹽 約1/8茶匙（可用海鹽代替）
洋香菜 約1/8茶匙
作法：
馬鈴薯洗淨外表後切塊。
奶油放進容器中微波至液態。（可隔水加熱）
大蒜切末。
蒜末、洋香菜以及鹽放進融化的奶油中攪拌均勻。
馬鈴薯塊以及蒜味奶油放進調理盆中，攪拌均勻。
馬鈴薯放置烤盤上，烤箱預熱，用180度C烤25分鐘，中間可翻面，烤完即可享用。
烤過的蒜末真的超級香！光是聞著聞著就覺得很療癒呢！
有興趣的朋友歡迎在家試試看，一起手作料理。
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