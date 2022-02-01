診所裡喝咖啡、泳池裡吃蛋糕！ 6個超獵奇「反差感+跨界餐廳」 愈新奇愈忍不住想體驗

出遊總是愛找新鮮感的朋友，看這篇就對啦！ 想試試在診所、錶行裡喝咖啡嗎？還是在眼鏡行裡吃蛋糕、甚至是泳池裡喝下午茶嗎？ 幫大家獵奇幾家充滿「反差感+意想不到的跨界」咖啡店或餐廳，待哪天想試試這份新奇體驗，就列入你的規劃行程中吧！

在皮膚泌尿科診所裡喝咖啡

圖／美食佳堯授權

台中中區一間「診所咖啡」反差感十分強烈，顧名思義就是診所裡頭賣咖啡，但店家可不是特別把咖啡店裝潢成診所，而是老醫生的孫女為了緬懷阿公以及留住回憶，將五十年歷史的皮膚科/泌尿科老診所搖身一變成為咖啡店，診所基本樣貌都沒啥麼改變，一些醫療器材、診療間、診療床都還完整保留著，店內有賣咖啡、氣泡飲和簡單的甜點，喜歡老宅及格外有氣氛的診所咖啡廳可以來體驗。

圖／美食佳堯授權

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診所咖啡

地址 : 台中市中區平等街140號

時間：週五~週一 11:00-17:00

在鐘錶行裡喝咖啡

圖／豬飛小姐授權

金茂利鐘錶行源起於民國37年，是雲林土庫第一家鐘錶行，現在由第三代回鄉經營，將長輩傳承下來的古老鐘錶行與年輕人愛的咖啡產業做結合，翻修了70多年歷史的老房子，保有老屋無法取代的歷史感。

走進去後左手邊是鐘錶維修與販售，右邊則是咖啡沖煮區，兩種完全不同產業結合，卻一點也不感到違和。店家親切地先跟客人聊聊喜歡的咖啡風味再推薦適合的品嚐，許多客人更是為了店內兩隻超可愛法鬥而來，有牠們坐陪，再感受老屋空間裡時間滴答滴答聲，在這兒喝咖啡成為一種慢活享受。

圖／豬飛小姐授權

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金茂利鐘錶咖啡

地址：雲林縣土庫鎮中正路133號

時間：09:00-19:00 (週一公休)

在眼鏡行裡吃蛋糕

圖／糖糖's 享食生活授權

台中一間將眼鏡行與午茶咖啡的複合式咖啡館，挑高設計環境加上寬敞舒適空間，到處擺放了各式各樣的眼鏡，有配眼鏡或是眼鏡搭配造型需求的人，可以直接向店家洽詢，趁著餐點上桌前也可以四處逛逛，每個角落都好好拍。

採光明亮，陽光透著落地窗灑了進窗邊的座位，在這裡享用甜點特別愜意，而且甜點很好評，檸檬生乳酪上頭還刨上翠綠的檸檬皮，嚐一口立即瀰漫清新香氣。也有歐式輕食麵包及生乳酪，還有提供氣泡飲、風味茶及咖啡特調等，內用每人低消為一份餐點或一杯飲料。

圖／糖糖's 享食生活授權

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Hitomi 喜徳盛眼鏡 eye+ coffee

地址：台中市南屯區大英街482號

時間：週一~週六10:00~21:00；週日10:00~20:00

在三合院裡嚐烏克蘭料理

圖／老錢的老巢授權

宜蘭這間很有年代的三合院建築裡，充滿著意想不到的空間，你以為是吃老台菜，賣得卻是道道地地的烏克蘭料理，誤以為好荒唐的店名，實際卻是來自烏克蘭名叫做「Balagov」先生取名為「芭樂狗」，是不是一下子就讓人輕易記住了呢！走進紅瓦古厝裡，才發現整面的落地玻璃與天窗的採光，多了更多異國風情。

老闆秉持著要讓客人吃到原汁原味的烏克蘭美食，黑麥麵包加上蜂蜜發酵而成的克瓦斯、多汁的烏式豬肉丸、雞肉漢堡排、俄羅斯埃及豆燉豬肉，整餐吃下來絕對是美味得驚呼連連。

圖／老錢的老巢授權

圖／老錢的老巢授權

芭樂狗 Mr.Balagov Ukrainian Cafe

地址：宜蘭市復興路二段168-1號

時間：11:30~20:30(週二公休)

在SPA泳池裡喝下午茶

圖／大海愛上藍天授權

一間隱藏在苗栗四季山莊的秘境咖啡館，看見的第一眼以為是人工刻意造景而成，仔細推敲才發現真是的一間以spa游泳池改造的咖啡廳，從入口迎賓室、走廊、置物櫃、泳池用餐區、休息區，連烤箱桑拿房都變成了一間遊戲室，甚至到化妝淋浴間都超好拍。每人低消一份餐點或飲品，先找位子再到吧檯點餐即可，點一份招牌雲朵漂浮咖啡上餐，就能看到超大顆的白色棉花糖，完全能襯托這裡的網美下午茶氛圍！

圖／大海愛上藍天授權

圖／大海愛上藍天授權

雲朵森林

地址：苗栗縣頭份市花園東路75號(四季會館2樓)

時間：10:00-18:00(週二公休)

在廢棄碾米廠改造絕美玻璃屋裡喝咖啡廳

圖／美食好芃友授權

屏東驛前大和頓物所的前身是超過70年歷史廢棄的「德興碾米廠」，以老屋改造、新舊建築風格結合後的再生空間，工業風設計加上穿透性十足的大面積玻璃採光，讓這裡搖身一變網美文青最愛的唯美咖啡廳。

除了建築物本身歷史意義外，這裡使用的烘焙豆子都是經過國際認證咖啡品鑑師所挑選，不少人是為了可愛扁酒瓶造型的冰滴咖啡慕名而來，不妨放慢腳步到此享受美好的午後窗邊時光。

圖／美食好芃友授權

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大和頓物所

地址：屏東縣竹田鄉豐明路26號

時間：09:30~18:00

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