想吃注定撲空！ 5款高CP值爆熱門「全聯隱藏版美食」 吃過都說讚、苦苦哀求再上架

倚靠著店海戰術，在各個縣市的各個社區幾乎都能見到它蹤影，現今最深植人心的中小型超市非全聯莫屬了！無論是生活用品、生鮮蔬果、美食餐點、麵包甜點都可能出現在架上供民眾挑選，應有盡有。

藉由喜愛全聯超市的朋友在各大社群分享之後，某些好吃又高CP值的食物就這樣瞬間被掃空，或是造成一物難求的現象。趁此幫大家搜羅一遍，推薦幾款長時間以來被廣大網民稱讚過、嚐到的都讚賞、甚至被稱作為全聯超熱門「隱藏版美食」的品項有哪些？

韓國一口雪糕

TICO可可脆皮香草雪糕。圖／IG@pickyeater77授權

樂天出產的「TICO可可脆皮香草雪糕」有紅色「原味」和黑色「黑可可」２款，黑色可是被網友列為超難買等級，相較原味外皮巧克力帶苦甜，搭配內餡香草冰淇淋，一口冰芯吃下去甜度剛好，平均一個只要11元，而且熱量只有80大卡，是一款風靡韓國的一口雪糕。

金莎口感巧克力抹醬

阿華田脆酷力抹醬。圖／IG@hayleiwu授權

在社群呼聲十足的「阿華田脆酷力抹醬」，嚐起來裡面有脆脆的口感，原來是裡面多了麥芽、榛果等元素，豐富了入口的層次感，美味麥芽與香濃可可融合起來，帶點金莎巧克力的感覺，非常香濃抹什麼都好吃。

草莓卡士達蛋糕

草莓卡士達。圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權

全聯蛋糕區的CP值經常被網友們讚譽，其中「草莓卡士達蛋糕」最令人感到驚豔，定價159元算是平價美味蛋糕，遇上特惠時段可能再打6折，立即擁有不用100元就能帶回一顆小蛋糕的小確幸。

整體吃起來不會很甜，卡士達醬不膩口，每個草莓大顆新鮮又不會太酸 ，蛋糕體濕潤好入口，尤其外包裝相當吸睛，內含刀叉、盤子、蠟燭超貼心，想嚐試的朋友可能要多跑幾家才能入手。

爽脆十足韓式美食

(左)慶尚北道韓式結頭菜。圖／IG@karen520187授權、(右)慶尚北道韓式韓式泡菜。圖／IG@3352_ffd授權

這款「慶尚北道」是獲得網友們大推超下飯的醬漬美食，除了「韓式泡菜」款受網友喜愛外，最倍受推薦的是同品牌「韓式傑頭菜」，爽脆的口感、濃郁蒜頭味讓人忍不住一嚐再嚐，通常是一上架就是秒殺難買的隱藏版美食！

薄脆披薩會牽絲

歐特家冷凍披薩。圖／IG@pinweiwei_授權

來自德國的「Dr.Oetker歐特家冷凍披薩」，是一款9吋冷凍大披薩，有義式風乾蕃茄起司薄脆披薩、義式4種起司薄脆披薩兩種口味，尤其是4種起司摩佐瑞拉乾酪、艾登乾酪、愛曼塔乾酪、藍紋乾酪的組合，加熱後會拉牽超長絲，不說還以為是店面現烤的，口感超乎想像的好，起司控一吃會瘋狂愛上！

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