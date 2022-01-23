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超難訂位的王品燒肉吃到飽「肉次方」進駐台中！8折隱藏版優惠＋東泉辣椒油麵免費送

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
西門店示意圖，以下皆同。圖／編輯葉穎樂攝
西門店示意圖，以下皆同。圖／編輯葉穎樂攝

王品去年新推的燒肉吃到飽「肉次方」憑藉588元起的高CP值成為西門町最夯餐廳之一，至今訂位都需要一個月前開搶才會成功。如今肉次方正式插旗台中，1/28起試營運參戰台中燒肉美食的戰區。品牌今（23）日更祭出「四人同行8折」優惠券，加碼開幕慶招待禮，2大隱藏版好康別錯過。

圖／編輯葉穎樂攝
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日式燒肉吃到飽「肉次方 燒肉放題」共有588元、788元及988元三款價位，最便宜的588菜單已十分豐盛，而初訪大部分人會點購788元價位，可以吃得到現切原塊牛肉、超過35公分的絕品昇龍牛、安格斯黑牛、藍鑽蝦等頂級肉品海鮮，透過平板點餐上菜速度極快，副食區提供備受好評的慢燉紅酒牛肉自取，自助吧台也有海苔、蔬食、小菜、飲料、冰淇淋等，兩個小時用餐時間絕對飽到天靈蓋。

圖／編輯葉穎樂攝
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此次品牌首度落腳台中北屯區，台中文心崇德店將於1/28起登場，為歡慶二號店開幕，特別限量祭出「四人8折券」，加入LINE好友即可領取，截至2/12的試營運期間適用，目前中午12點剛開放訂位，不到一小時週末用餐時段已滿，展現高人氣。

不僅如此，肉次方也獨家推出開幕好康，截至2/28凡至王品瘋美食APP「優惠好康」領取「東泉辣椒油麵招待券」，1/28起到店內用消費，即可憑券免費享用一碗台中名產「東泉辣椒油麵」，兌換期限至4/30，未來到台中又有新的必吃燒肉店可以踩點。

圖／編輯葉穎樂攝
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