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好市多2款神級美味！「桃子口味梅酒」回歸、「酸白菜鍋」零負評湯頭特價快閃
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
好市多歷年來販售數不盡的話題商品，每逢春節最搶手的還有一年一度登場的酒品，而去年最新躍升必買酒款的「桃姬梅酒」近期重磅回歸，而賣場獨家的大份量「東北酸白菜鍋」也憑藉湯頭虜獲饕客芳心，兩大神級美味新動態快跟上。
來自日本的「桃姬梅酒」容量為1.8公升、酒精濃度8%，主打喝得到桃子原有的香氣，酸甜滋味加上清新爽口的口感備受喜愛。隨著重新上架的消息曝光，許多人興奮表示是時候手刀掃貨，但也有會員感歎可遇不可求，哀嚎：「去年已經沒買到，想不到今年還是買不到。」值得一提的是，去年售價729元，今年價格為679元，低調現省50元，若近期有看到別錯過。
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另一款限時現折50元的「東北酸白菜鍋」亦是好市多冷藏火鍋的熱門品項，入手過的人幾乎都給予湯頭好評，高湯熬煮的湯頭酸度溫和，每盒附有肉品、香菇、蛤蜊、火鍋料，若額外加入肉片、蔬菜份量瞬間翻倍升級，吃三餐都沒問題。不過大部分人反映丸子為最大敗筆，敲碗能單賣湯頭，也有人分享自煮加入螃蟹味道更鮮甜。好市多「東北酸白菜鍋」一盒599元，快閃特價549元，數量有限售完為止。
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