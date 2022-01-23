好市多2款神級美味！「桃子口味梅酒」回歸、「酸白菜鍋」零負評湯頭特價快閃

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 好市多歷年來販售數不盡的話題商品，每逢春節最搶手的還有一年一度登場的酒品，而去年最新躍升必買酒款的「桃姬梅酒」近期重磅回歸，而賣場獨家的大份量「東北酸白菜

2022-01-23 15:00