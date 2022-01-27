一小時快速到貨！台中宅配美食「盼蒔」 餛飩和湯品過年囤貨必備

話說默默就迎接新的一年啦！不曉得捧油們有沒有發現2022的農曆春節即將在一月底到來，而且年假總共有九天太爽啦！光想到整個過年假期可以每天耍廢在家追劇就好期待，不過長假時刻對小吠這種平常就有在煮食的煮婦來說也會很想偷懶不想煮啊，這時候就要趕緊找一些可以囤在冷凍庫裡的宅配美食，到時候一一加熱清空就好，我484好聰明！

這天就來介紹我們最近吃到的一家好吃宅配美食，而且剛好就在台中！官網下訂後台中市區有一小時內快速到貨的服務(最遠運送距離為出貨地半徑5公里內)，果然沒多久就收到小吠訂的這一箱，有沒有這麼貼心啊！

盼蒔Panshih

官網：https://www.panshih.com.tw/

客服專線：04-22477807

服務時間：週二~週日 10:00~20:00

官方Line：https://line.me/R/ti/p/%40632gpsoq

FB：https://www.facebook.com/panshih.com.tw/

盼蒔的產品以餛飩和湯品為主、還有一款牛肉麵，廢話不多說就直接來開箱小吠這次訂的產品啦！打開後包裝很仔細，湯品也都是真空包裝，但因為這二類產品都需要冷凍保存，如果管理室沒有冷凍冰箱的話，建議最好約定有人在家的時間送達喔。

外盒裡頭還會附上一張餛飩的烹煮方式說明，記得先留好嘿！不然上官網看也是可以啦。

先來看一下餛飩的部份，外觀設計很美耶！目前共有鮮肉餛飩、鮮蝦餛飩、干貝餛飩三種口味，選用不同的色系包裝來代表不同口味，如果訂過幾次只要看包裝顏色就知道是哪款，不用再一一確認美賣喔。

拆開包裝後就看到狀似元寶型的餛飩，每份裡都有10顆，而且個頭還真不小耶！！肉眼看起來比市售餛飩都大，每一顆都包得很飽滿一副很欠吃的樣子。

每種口味的餛飩裡頭都會附上一包油蔥酥，可以依照個人喜好添加或是用來料理也可以。

某個不想出門吃飯更不想自己煮的假日，當然直接三種口味都開封煮來吃啦！煮好灑上油蔥酥，看起來更讓人食慾大增。

鮮肉餛飩 /138元

選用台灣溫體豬做為主要餛飩內餡原料，入口後豬肉內餡裡的豐富油脂瞬間讓嘴內好滋潤，而且皮薄餡多，整體豬肉餡的份量讓人第一口咬下就覺得滿足！即使不另外沾醬，餛飩本身鹹鹹香香的調味也很美味囉～

鮮蝦餛飩 /168元

愛吃蝦蝦的捧油很推薦這個口味，每個餛飩都吃得到一整尾白蝦真的不小氣喔，調味上帶點胡椒的辣度，蝦子搭配豬肉內餡新鮮好吃，強生連續吃了好幾個都不覺得膩口。

干貝餛飩 /208元

是說外面的干貝餛飩很少有這麼大顆的啦！口感有Q度的干貝就夾在飽滿的豬肉餡中間，讓人有一種非咬到中間不可的慾望，和鮮蝦口味比起來小吠覺得干貝餛飩整體風味更是海味十足！

因為看到盼蒔有建議餛飩可以用蒸的，我們也蒸了幾個試看看！外皮真的有點像燒賣的口感，加上份量大顆吃起來更有滿足感呢～

盼蒔的湯品也是有三種口味，不囉嗦當然三種口味都要先試過一輪，這樣才知道下次回購要買哪款啊，哈哈！

上湯花椒雞 163元 vs 泡椒酸湯魚 173元

湯品以真空包裝很安心，背面除了成份等等說明，也有告知如何加熱食用噢～

上湯花膠雞以往都是在粵菜餐廳才喝的到，粵菜四大海鮮的鮑參翅肚中的「肚」指的就是花膠，照片中的這個就是花膠，富含膠質感覺吃了很養生耶！

以老母雞做為基底搭配金華火腿燉出來的湯頭喝起來好濃郁啊！而強生是有煲湯就一定要喝的那種人，濃郁的風味讓人再三回味，他說這完全他的菜啦。

而且裡面的雞肉一定要說一下! 竟然是去骨的雞腿肉！會不會太貼心啦，裡頭的料還有一個大香菇、桂圓和火腿肉等，加了花膠之後湯頭裡也富含滿滿膠質，讓整碗雞湯更加的美味！沒喝過的話非常推薦喔。

在加熱泡椒酸湯魚這鍋時，一聞到味道小吠的口水都忍不住自動分泌啦！！泡椒酸湯魚整體的味道是三種湯品中口味最重的，但看到的料也是最豐富的一款。

同樣以老母雞高湯作為基底，喝起來是酸酸辣辣的風味，而且為了增加湯頭中酸味的豐富度，盼蒔加入自家醃製的蘿蔔、酸菜、酸豆角、泡椒以及還有西式酸豆入湯這個很特別！

另外還有木耳、帶皮魚肉等等，雖然整體吃起來口味偏酸辣，但是酸度是順口的、辣度其實很舒服不會過頭，帶皮的魚肉也很新鮮好吃，愛吃辣的捧油肯定會喜歡這道。

老火雞白湯 153元

光看這個色澤就知道這碗雞湯不簡單啦！老火指的就是慢火，以老母雞加上豬皮用慢火長時間熬製直到湯頭呈現乳白的顏色，真的很費工耶～((叫懶鬼小吠熬才不要。

喝起來風味真的很濃郁，感覺濃濃的雞湯精華都鎖在這碗湯中啦！也因為有加了豬皮去熬湯，入口後也充滿膠質感，而且是都完全化在湯裡看不到固體的豬皮了唷！一喝下肚就有暖胃感，使用帶雞皮的雞腿，一樣沒有骨頭方便入口超貼心～

整個吃下來覺得盼蒔的餛飩和湯品真的都是有真工夫在裡頭的呀！料理的味道和製作方式都吃的出來用心之處，對於像我們這樣的小家庭來說，湯頭一包都是二人份也很剛好，加上過年的九天長假漸漸逼近了，蠻推薦大家懶的外出覓食或自己煮食的話，趕緊先囤一些貨在冰箱裡到時候才不用傷腦筋要吃什麼對吧～對了貼心提醒一下，由於盼蒔的餛飩都是手工製作，因此在官網下訂後需要3-5個工作天才會安排出貨喔，提早預訂起來就免煩惱啦！

盼蒔Panshih

官網：https://www.panshih.com.tw/

客服專線：04-22477807

服務時間：週二~週日 10:00~20:00

官方Line：https://line.me/R/ti/p/%40632gpsoq

FB：https://www.facebook.com/panshih.com.tw/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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