漢堡王買一送一！40大好康爽吃到2月，肯德基x必勝客「隱藏版優惠券」免費領

2022春節將至，許多餐廳、百貨一般都會在除夕至初一休息，提供採購的量販店等也會提早關門。今天特別盤點3大「速食品牌新春優惠」，漢堡王、肯德基、必勝客統統有，適用於過年沒有聚餐、白天也沒空補貨的人或是單純想放肆吃快餐的人，新年就用買一送一、免費兌換券開運吧！

漢堡王優惠券：即日起至2/7

圖／漢堡王提供

漢堡王每檔期都會推出優惠券，2022最新版好康也於即日起重磅登場，憑券即享多達40款促銷，包含買一送一、超值單點、雙人分享餐等，一路開吃到2/7，全數現省2317元。其中買一送一品項有小華堡、煙燻辣椒脆雞堡、華鱈魚堡、醬香雙豬櫛瓜堡、辣薯球、10塊雞塊及中杯可樂，出示圖片即可使用，透過官網網路訂餐也可直接點選「優惠券」享優惠。

而銅板價的「超值選」39元吃得到Pocky聖代，49元起就能買到經典脆雞堡，加上早餐系列、個人豐盛套餐，讓大家春節中也能大吃一頓。提醒大家兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店不參與活動，部分品項林口文化、羅東興東等火烤專賣店則不提供。

圖／漢堡王官網

不僅如此，配合漢堡王的華堡日活動，即日起至1/25只要線上預訂指定套餐，並選擇1/26取餐，輸入「LOVEBK」即可額外獲得一顆華堡，預訂再抽一組5張的漢堡兌換組，限時加碼別錯過。

肯德基x必勝客「開運老虎機」：即日起至2/14

繼聖誕節首度推出的「PK隨饗券」APP抽獎，肯德基與必勝客再度聯手推出「開運老虎機」，即日起至2/14都能至APP玩線上老虎機，輕鬆點選就能享百分百中獎率，即刻即可領取獎品，送達後14天內有效。除了實體門市，還可轉送好友或直接線上訂餐兌換，方便指數大增。

圖／APP實測截圖

根據編輯實測，分別抽中了肯德基「2塊雞金選餐」，2塊雞、雙色QQ球、4塊雞塊加一杯中可特價169元，原價252元；必勝客則有滿899元送價值180元的「2腿2排厚燒醬烤BBQ」，根據不同人的手氣也會有不同的促銷。

除了小確幸優惠，只要老虎機成功拉中三個圖案，每週都有最大獎可以領取，像是截至1/24可獲得一副Air Pods Pro，1/25至1/31為市價高達14600元的Dyson Supersonic吹風機，2/1至2/7有價值17900的Marshall Stanmore 2 藍芽喇叭、2/8至2/14則為一台GoPro Hero 10，不必花費也可以天天免費抽超過癮。

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