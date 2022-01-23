春節超應景紅色漢堡！番茄村「虎年金箔堡」獨家開賣，限時推出黃金套餐
金虎年就該來份金箔堡！為歡慶即將來臨的春節，連鎖早午餐品牌「蕃茄村」獨家於台中烈美店推出「福虎旺金箔堡」，特別選用高級金箔入料，漢堡本體還是淺鮭紅色系的吸睛視覺，紅、金配色挑戰新年最應景美食。
全台唯一「福虎旺金箔堡」1/24起首度開賣，麵包體以甜菜根汁調配出純天然的紅色外觀，內層堆疊生菜、番茄、黑胡椒里肌肉及洋蔥，最後再由純度99.99%可食用的日本吹雪金箔收尾，挑戰真正的年節黃金新餐點。
除了單點，另有搭配「黃金脆薯」、清新爽口的「黃金香橙綠茶」的套餐，原價205元，特別推出優惠價168元超划算，單點漢堡則為120元。季節限定「福虎旺金箔堡」1/24至2/15每日於台中烈美店限量供應，惟除夕至初三不營業。
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