快訊

2023公務員退撫新制草案出爐 最快3月前送立院

竹縣高中以下課程全改線上或取消 校園暫停對外開放

春節超應景紅色漢堡！番茄村「虎年金箔堡」獨家開賣，限時推出黃金套餐

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／蕃茄村提供
圖／蕃茄村提供

金虎年就該來份金箔堡！為歡慶即將來臨的春節，連鎖早午餐品牌「蕃茄村」獨家於台中烈美店推出「福虎旺金箔堡」，特別選用高級金箔入料，漢堡本體還是淺鮭紅色系的吸睛視覺，紅、金配色挑戰新年最應景美食。

圖／蕃茄村提供
圖／蕃茄村提供

全台唯一「福虎旺金箔堡」1/24起首度開賣，麵包體以甜菜根汁調配出純天然的紅色外觀，內層堆疊生菜、番茄、黑胡椒里肌肉及洋蔥，最後再由純度99.99%可食用的日本吹雪金箔收尾，挑戰真正的年節黃金新餐點。

圖／蕃茄村提供
圖／蕃茄村提供

除了單點，另有搭配「黃金脆薯」、清新爽口的「黃金香橙綠茶」的套餐，原價205元，特別推出優惠價168元超划算，單點漢堡則為120元。季節限定「福虎旺金箔堡」1/24至2/15每日於台中烈美店限量供應，惟除夕至初三不營業。

圖／蕃茄村提供
圖／蕃茄村提供

延伸閱讀：

新北超平價「火烤兩吃」燒肉鍋物！145元起自助吧吃到飽，升級版霜淇淋無限享

全台唯一「千葉火鍋超市」登場！在吃到飽餐廳逛超市，99元起入手最夯年貨

早午餐 漢堡 早餐

相關新聞

新年吃鍋！問鼎「4人和牛餐」現省1490　滿額加碼送頂級肉盤

主打浮誇系的火鍋品牌「問鼎」，繼去年首度推出年菜套組後，今年再度推出3款海陸年菜組合。「虎你旺！4人和牛新春富貴套餐」，...

送鬼滅撲克牌、呱呱包！高雄SKM Park「3餐廳優惠懶人包」

隨著新光三越首座Outlet商場「SKM Park」，即將於1月26日開始試營運，即將進駐其中的「頂呱呱」、「藏壽司」、...

春節超應景紅色漢堡！番茄村「虎年金箔堡」獨家開賣，限時推出黃金套餐

金虎年就該來份金箔堡！為歡慶即將來臨的春節，連鎖早午餐品牌「蕃茄村」獨家於台中烈美店推出「福虎旺金箔堡」，特別選用高級金箔入料，漢堡本體還是淺鮭紅色系的吸睛視覺，紅、金配色挑戰新年最應景美食。

好市多2款神級美味！「桃子口味梅酒」回歸、「酸白菜鍋」零負評湯頭特價快閃

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 好市多歷年來販售數不盡的話題商品，每逢春節最搶手的還有一年一度登場的酒品，而去年最新躍升必買酒款的「桃姬梅酒」近期重磅回歸，而賣場獨家的大份量「東北酸白菜

台北5家人氣「鹽酥雞」推薦！信義美食「青春雞」聚會好地方，西門「這家」碳烤雞排要排隊一小時！

台灣美食多，每款都讓人無法招架，曾被外媒票選十大台灣必吃美食的「鹽酥雞」，就讓人好難抗拒！即便知道吃了會胖、會長痘，就是無法停下手上的竹籤啊～台北鹽酥雞店上百、上千家哪家最好吃？儂編精選「台北五家美味

超難訂位的王品燒肉吃到飽「肉次方」進駐台中！8折隱藏版優惠＋東泉辣椒油麵免費送

王品去年新推的燒肉吃到飽「肉次方」憑藉588元起的高CP值成為西門町最夯餐廳之一，至今訂位都需要一個月前開搶才會成功。如今肉次方正式插旗台中，1/28起試營運參戰台中燒肉美食的戰區。品牌今（23）日更

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。