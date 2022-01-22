浮誇火鍋的極致！500顆蛤蠣坐鎮的「巨蛤宴」　全台獨家鴨片菠蘿油、玩賓果送海鮮&全桌6折

火鍋迷、海鮮控、港式料理愛好者已瘋！憑藉爆量蛤蠣火鍋及港式店裝成為打卡名店的「蛤?!卜卜蜆打邊爐」，再度挑戰浮誇極限，打造令人看得出神的「巨蛤宴」，以重達8公斤文蛤搭配鮮活波士頓龍蝦、九孔鮑魚、干貝、30盎司大肉盤及私房小點，一次滿足大家族新年聚餐的需求。而最新登場的包廂也提供彷彿置身飯店的「片皮全鴨」，另有全台首創的「鴨片菠蘿油」、「麻將賓果碰碰胡」送海鮮及全桌6折的好康，台北人、台中人先就近出發。

巨蛤宴12斤蛤蠣8種吃法

浮誇巨蛤宴滿滿海味。圖／編輯葉穎樂攝

蛤?!火鍋「巨蛤宴」登場必成焦點，重達12斤的新鮮文蛤數量超過500顆，擺在中央超震撼，套餐也附6隻鮮活波士頓龍蝦、九孔鮑魚、生食級干貝、鮮蝦及30盎司大肉盤，吃到痛風都甘願。而蛤蠣將會化身8種吃法，除了3款口味的巨型卜卜鍋及一款招牌尺寸火鍋，獨家的蛤蠣料理為一大亮點。

紫金流沙包。圖／編輯葉穎樂攝 蛤式水瓜烙、上湯娃娃菜煨蛤蠣、酥炸七味蛤及豉椒炒蛤蠣為獨家新菜色。圖／編輯葉穎樂攝

主廚將根據季節推出不同的風味，此次吃得到道地港式「豉椒炒蛤蠣」、傳統粵菜「上湯娃娃菜煨蛤蠣」、蚵仔酥2.0的「酥炸七味蛤」及鮮甜絲瓜煎餅「蛤式水瓜烙」，隨「巨蛤宴」附的香檸叉燒、紫金流沙包、椒麻蝦吞撈麵、再見蔥雞飯等都吸睛又美味，全套14人用餐都綽綽有餘。

香檸叉燒。圖／編輯葉穎樂攝 港式蘿蔔糕。圖／編輯葉穎樂攝

飯店級片鴨、全台獨創片鴨菠蘿油

圖／編輯葉穎樂攝

除了巨蛤宴，台北市民創始店也新開設大型包廂，還有全台自動式轉盤火鍋，按下按鍵中間轉盤即可自動旋轉，不論坐哪裡都能吃到放在另一處的浮誇美食。值得一提的是，品牌3家分店同步推出包廂限定「片皮鴨」，強調嚴選3至4個月的宜蘭櫻桃鴨，以獨特秘方遵循古法醃製而成，現場可欣賞「主廚桌邊片鴨秀」，單吃原味之餘最高可享片皮鴨、椒鹽鴨塊、酸菜鴨湯鍋全鴨三吃的三重美味，翻轉火鍋店的用餐體驗。

片皮鴨、椒鹽鴨塊吃法包廂限定。圖／編輯葉穎樂攝、蛤?!火鍋店提供

此外，港式最經典的菠蘿油也升級成「鴨片菠蘿油」，酥脆的手工菠蘿包夾滿厚切奶油及脆皮鴨皮，大口咬下超療癒，單純到店小聚也能加點嘗鮮。

麻將賓果碰碰胡、尾牙春酒優惠

麻將賓果碰碰胡將會進行至有人成功連線為止，每晚必有幸運兒。圖／編輯葉穎樂攝

而「蛤?!」也祭出了趣味遊戲優惠，台北、台中3家店每晚20:30同步舉辦「麻將賓果碰碰胡」，現場每桌客人包含候位區的人都可領取一張「麻將賓果卡」，當月壽星個人再多一張。店員現場摸牌喊號，只要手上的賓果卡最快連成一條線，現場直接贈送半斤蛤蠣再領活鮮波士頓龍蝦乙隻下次兌換兌換券，連成二條線則有半斤蛤蠣、依用餐人數每人多一顆九孔鮑魚及波士頓龍蝦兌換券。成功連線三條線的幸運兒則再加碼當晚整桌6折，超值好康必收。

視覺震撼的巨蛤宴。圖／編輯葉穎樂攝

而截至3/1凡預訂包廂、點購任一包廂套餐，提前2天前預訂即可額外加贈一瓶巴洛克皮蜜堤紅酒、兩壺港式凍檸茶，幫年末聚會加菜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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