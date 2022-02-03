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嚴選新鮮漁貨！桃園高CP值日本料理「禾元町」 高貴卻平價的美食

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

位於桃園市的禾元町，距離桃園火車站步行僅需10分鐘，黑色的外觀讓人感覺相當沈穩典雅，餐點品項提供套餐、生魚片、丼飯壽司、烤物、手捲等等，選擇非常豐富，對於食材品質非常要求，漁貨都是當日現流以及日本空運進來的，價位平易近人，但使用的食材絕對不馬乎，在桃園想吃到新鮮又平價的日本料理，禾元町是你的好選擇！

▲店內座位空間
▲店內座位空間

▲吧台座位
▲吧台座位

▲用餐擺設
▲用餐擺設

店內座位分成兩種，有四人桌座位以及吧台座位，若是想欣賞師傅精湛的手藝可以選擇吧台座位，桌上都會準備筷子、筷架、小盤子、濕紙巾，下方還有餐墊，低調簡約的擺設相當用心。

海老天婦羅卷

來禾元町必點菜之一，卷壽司裡面包著兩隻現炸大蝦、生菜、玉子燒，上面有鮭魚卵蔥花做點綴，一口咬下，炸蝦酥脆搭配著生菜及玉子燒，入口清爽，相當有層次感，且份量十足，一份整整有8顆壽司。

烤物－草蝦

禾元町的明星商品，幾乎跟筷子一樣長的草蝦，一份有三大隻，灑上薄鹽，師傅的火侯掌握得很好，蝦子吃起來相當彈牙，而且非常新鮮，再訪的客人一定都會再點。

豪華海鮮丼

生魚片丼飯的選擇非常多，這碗CP值超高的豪華海鮮丼，可以一次吃到多種海鮮，依照當天食材來變化，裡面有干貝、紅甘、鮪魚、鮭魚、甜蝦、鮭魚卵、海膽，一共有七種海鮮，無敵澎湃的丼飯，完全看不到下面的白飯，若想簡單吃一碗丼飯，可以點這碗，吃完超滿足。

▲壽司組合套餐十貫－日本秋刀魚握壽司
▲壽司組合套餐十貫－日本秋刀魚握壽司

壽司組合套餐十貫

不知道要吃什麼的人，店家也有提供套餐選擇，師傅準備了鮭魚、鮪魚、海鱺、紅甘、干貝、比目魚鰭邊肉、星鰻、日本秋刀魚、日本鰤魚、富山白蝦，都是師傅精心特選漁貨及日本食材組成的十貫壽司。

▲壽司組合套餐十貫－比目魚鰭邊肉握壽司
▲壽司組合套餐十貫－比目魚鰭邊肉握壽司

【禾元町日本料理】

店家地址：桃園市桃園區民族路119號

店家電話：03-3328603

營業時間：11:30–14:00、17:00–21:00

停車資訊：文昌公園地下停車場（店家正對面）

粉絲專頁： https://bit.ly/3mwKOfv


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