撐過補班日等過年！「補班優惠」超商、品牌統統半價，7-11咖啡買1送1還能寄杯
2022迎來金虎年，許多人最大的盼頭莫過於春節連假。今天跟大家分享可以消除1/22週六補班日憂鬱的好康，補班優惠一律半價吃喝，超商、品牌咖啡、手搖乃至豬肋排買一送一別錯過。
7-11買一送一：截至1/22
7-11即日起推出限時買一送一優惠，截至1/22凡至門市購買CITY CAFE「大杯冰燕麥拿鐵」或「大杯熱濃萃美式咖啡」即享同品項買一送一，最低25元喝一波，開放一組寄杯，兌換詳情以各門市為準。此外，截至2/3只要開啟7-ELEVEN APP登入OPEN POINT 會員，點選「遊樂場」並於60秒內完成翻翻樂遊戲，即可獲得限量優惠，最高享指定CITY系列第二杯0元優惠，每人每天可玩3次。
萊爾富買二送二：1/22
萊爾富於1/22補班日推出一日快閃優惠，活動期間於Hi-Life VIP App「整買零取」訂購大杯美式咖啡、大杯拿鐵咖啡同品項買二送二，於購買日起59天內兌換即可。2/8前APP也同步祭出單品耶加雪菲咖啡G1「5杯100元」特價，一共現省95元，轉寄給好友也超划算。
OKmart：1/20至1/22
OKmart於1/20至1/22推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買二送二優惠，巧克力控另有中杯歐維氏聯名「醇濃可可飲」第二杯半價可選擇。
85度C：截至1/30
85度C即日起祭出粉嫩視覺的玫瑰系列咖啡及奶茶，截至1/30購買「玫瑰風味拿鐵」、「玫瑰風味鮮奶茶」或「玫瑰風味奶茶」即有第二杯半價，品項、冷熱飲及購買組數一律無限制，惟以低價者折扣。
伯朗咖啡館：1/23-1/24、1/30
伯朗咖啡館一月份買一送一目前還有1/23、1/24及1/30三天可參與，當日至指定門市購買任一飲品，即可用一杯價喝兩杯，手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品等不參與活動。宜蘭、家福中壢活動日期為1/23與1/30，1/24則可到南京、科大、建國、中山一(長安西路口)、中山二(撫順公園旁)、松江、站前、公館、重慶、北投、長庚三、長庚四、桃園中山、華泰名品城、小巨蛋、宜蘭大學、承德門市開喝。
摩斯漢堡咖啡買一送一：1/20至1/22
為了幫補班的民眾打氣，摩斯漢堡1/20至1/22推出大杯摩斯咖啡買一送一，截至2/28的每週一亦有澳式黑咖啡2杯89元優惠價。
CoCo珍奶買一送一：1/20至1/21
為慶祝CoCo新門市開幕，CoCo土城廣福店獨家推出3大優惠，其中1/20至1/21可開喝經典珍珠奶茶買一送一，1/22至1/28到店外帶「3Q奶茶、Ener橘果茶」則享第二杯半價，另有6種精選飲品優惠券限量發放，新北人筆記時間出發。
Mister Donut買十送十：截至1/20
Mister Donut快閃推出限量買十送十，即日起至1/20透過foodpanda訂購即享甜甜圈享買十送十，單筆限購一組，口味組合由門市隨機搭配。提醒大家至「甜蜜同樂」專區點購，若無顯示此專區即代表完售。
TGI FRIDAYS點豬肋排送沙朗牛排：1/22限定
除了甜食、咖啡與飲料，肉食主義者也有一日專屬好康。1/22當天凡至TGI FRIDAYS餐廳用餐，出示官方臉書優惠訊息畫面，點購一道整份炭烤豬肋排，即可獲得一份「沙朗牛排」乙份。沙朗牛排指定七分熟，配菜將固定搭配季節時蔬、薯條，每桌每次至多買二送二。
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