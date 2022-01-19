快訊

微軟天價買暴雪：全球遊戲業的「元宇宙破壞神」誕生？

NCC年前審查通過 「鏡電視」成近十年首家准設新聞台

撐過補班日等過年！「補班優惠」超商、品牌統統半價，7-11咖啡買1送1還能寄杯

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／業者提供
圖／業者提供

2022迎來金虎年，許多人最大的盼頭莫過於春節連假。今天跟大家分享可以消除1/22週六補班日憂鬱的好康，補班優惠一律半價吃喝，超商、品牌咖啡、手搖乃至豬肋排買一送一別錯過。

7-11買一送一：截至1/22

冰燕麥拿鐵享買一送一優惠。圖／7-ELEVEN提供
冰燕麥拿鐵享買一送一優惠。圖／7-ELEVEN提供

7-11即日起推出限時買一送一優惠，截至1/22凡至門市購買CITY CAFE「大杯冰燕麥拿鐵」或「大杯熱濃萃美式咖啡」即享同品項買一送一，最低25元喝一波，開放一組寄杯，兌換詳情以各門市為準。此外，截至2/3只要開啟7-ELEVEN APP登入OPEN POINT 會員，點選「遊樂場」並於60秒內完成翻翻樂遊戲，即可獲得限量優惠，最高享指定CITY系列第二杯0元優惠，每人每天可玩3次。

萊爾富買二送二：1/22

萊爾富補班日優惠可至「整買零取」購買，59天期限內都可兌換。圖／萊爾富提供
萊爾富補班日優惠可至「整買零取」購買，59天期限內都可兌換。圖／萊爾富提供

萊爾富於1/22補班日推出一日快閃優惠，活動期間於Hi-Life VIP App「整買零取」訂購大杯美式咖啡、大杯拿鐵咖啡同品項買二送二，於購買日起59天內兌換即可。2/8前APP也同步祭出單品耶加雪菲咖啡G1「5杯100元」特價，一共現省95元，轉寄給好友也超划算。

OKmart：1/20至1/22

OKmart大杯莊園級美式咖啡、拿鐵買二送二快閃。圖／OKmart提供
OKmart大杯莊園級美式咖啡、拿鐵買二送二快閃。圖／OKmart提供

OKmart於1/20至1/22推出大杯莊園級美式咖啡、拿鐵同品項買二送二優惠，巧克力控另有中杯歐維氏聯名「醇濃可可飲」第二杯半價可選擇。

85度C：截至1/30

新品玫瑰拿鐵參與第二杯半價活動。圖／85℃提供
新品玫瑰拿鐵參與第二杯半價活動。圖／85℃提供

85度C即日起祭出粉嫩視覺的玫瑰系列咖啡及奶茶，截至1/30購買「玫瑰風味拿鐵」、「玫瑰風味鮮奶茶」或「玫瑰風味奶茶」即有第二杯半價，品項、冷熱飲及購買組數一律無限制，惟以低價者折扣。

伯朗咖啡館：1/23-1/24、1/30

伯朗咖啡館一月份買一送一目前還有1/23、1/24及1/30三天可參與，當日至指定門市購買任一飲品，即可用一杯價喝兩杯，手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品等不參與活動。宜蘭、家福中壢活動日期為1/23與1/30，1/24則可到南京、科大、建國、中山一(長安西路口)、中山二(撫順公園旁)、松江、站前、公館、重慶、北投、長庚三、長庚四、桃園中山、華泰名品城、小巨蛋、宜蘭大學、承德門市開喝。

摩斯漢堡咖啡買一送一：1/20至1/22

摩斯大杯咖啡買一送一。圖／摩斯漢堡官網
摩斯大杯咖啡買一送一。圖／摩斯漢堡官網

為了幫補班的民眾打氣，摩斯漢堡1/20至1/22推出大杯摩斯咖啡買一送一，截至2/28的每週一亦有澳式黑咖啡2杯89元優惠價。

CoCo珍奶買一送一：1/20至1/21

CoCo珍珠奶茶買一送一為開幕門市獨家限定。圖／CoCo提供
CoCo珍珠奶茶買一送一為開幕門市獨家限定。圖／CoCo提供

為慶祝CoCo新門市開幕，CoCo土城廣福店獨家推出3大優惠，其中1/20至1/21可開喝經典珍珠奶茶買一送一，1/22至1/28到店外帶「3Q奶茶、Ener橘果茶」則享第二杯半價，另有6種精選飲品優惠券限量發放，新北人筆記時間出發。

Mister Donut買十送十：截至1/20

Mister Donut推出草莓系甜點，而外送平台獨家祭出買十送十活動。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出草莓系甜點，而外送平台獨家祭出買十送十活動。圖／Mister Donut提供

Mister Donut快閃推出限量買十送十，即日起至1/20透過foodpanda訂購即享甜甜圈享買十送十，單筆限購一組，口味組合由門市隨機搭配。提醒大家至「甜蜜同樂」專區點購，若無顯示此專區即代表完售。

TGI FRIDAYS點豬肋排送沙朗牛排：1/22限定

除了甜食、咖啡與飲料，肉食主義者也有一日專屬好康。1/22當天凡至TGI FRIDAYS餐廳用餐，出示官方臉書優惠訊息畫面，點購一道整份炭烤豬肋排，即可獲得一份「沙朗牛排」乙份。沙朗牛排指定七分熟，配菜將固定搭配季節時蔬、薯條，每桌每次至多買二送二。

TGI FRIDAYS補班日免費送沙朗牛排。圖／開展餐飲集團提供。
TGI FRIDAYS補班日免費送沙朗牛排。圖／開展餐飲集團提供。

延伸閱讀：

星巴克「全品項買1送1」快閃2天！加碼手搖、Cold Stone冰，5大買1送1必收

3大「日本來台人氣分店」新開幕！REC Coffee首家街邊店、星乃珈琲店、唐吉訶德新門市登場

咖啡 拿鐵 奶茶 牛排 超商 甜點

相關新聞

撐過補班日等過年！「補班優惠」超商、品牌統統半價，7-11咖啡買1送1還能寄杯

2022迎來金虎年，許多人最大的盼頭莫過於春節連假。今天跟大家分享可以消除1/22週六補班日憂鬱的好康，補班優惠一律半價吃喝，超商、品牌咖啡、手搖乃至豬肋排買一送一別錯過。 7-11買一送一：截

肯德基「開運老虎機」送萬元Dyson吹風機與Gopro！買新套餐再送寶可夢卡牌、10盒蛋撻81折

肯德基隨著農曆新年的到來，推出限定新年超狂優惠，包含下載PK雙饗卡App抽萬元Dyson吹風機與Gopro等多項好禮之外，即日起至2月底購買新品「金海派富貴起司雞」指定套餐直接送寶可夢遊戲卡牌1張，不僅如此，現在買10盒蛋塔直接81折，多項優惠務必把握機會囉。

全台唯一「千葉火鍋超市」登場！在吃到飽餐廳逛超市，99元起入手最夯年貨

千葉火鍋真的變超市了！吃到飽品牌「千葉火鍋」去年因應疫情暫時轉型成小超市，掀起婆媽們的正面迴響，如今正式在彰化斗六店獨家推出小超市服務，加碼販售新鮮直送的海港魚貨，還有一系列禮盒、年貨統統搶攻市場最低

天母「星乃珈琲店」來了！首6日點飲品送招牌舒芙蕾

在日本掀起窯烤舒芙蕾熱蛋糕熱潮的「星乃珈琲店HOSHINO COFFEE」，繼新光三越台北南西店、信義A8店後，台灣三號...

人家好想吃肉肉！ 網路熱議超爽系「暴食肉肉」個人火鍋開動囉

唯肉不歡火鍋真的是沒有人不愛，尤其是在冷冷的冬天裡，豐富的食材搭配鮮甜的湯頭，暖身又暖胃，好想每天都吃火鍋！火鍋店家百百種，有的主打麻辣鍋底、高級食材、吃到飽等等，看似簡單又不簡單的料理，店家們真的想

疫情來襲快囤貨！5款冬季必吃台灣「麻辣泡麵」，吃得到「有料」豆腐鴨血

近日台灣本土疫情有升溫的趨勢，適逢農曆過年，境外案例屢破新高，政府與民間防疫措施也跟著嚴謹，不少企業重回居家辦公。因此，囤貨食物成為近期風潮，UDN小編整理五大冬季必吃的「麻辣泡麵」，讓即使在家的消費者，也能快速吃到美味的麻辣料理，疫情來襲快囤貨！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。