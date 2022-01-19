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台鐵便當奪冠！ EMU3000型騰雲座艙餐飲排行　微熱山丘、哈根達斯居次

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臺鐵EMU3000型城際列車「騰雲座艙」預選餐點數量排行榜，台鐵便當奪冠；圖片／臺鐵局提供
臺鐵EMU3000型城際列車「騰雲座艙」預選餐點數量排行榜，台鐵便當奪冠；圖片／臺鐵局提供

臺鐵EMU3000型城際列車一推出即備受矚目，除了贏得日本設計大賞的日式設計美學魅力之外，商務車廂「騰雲座艙」首開先例，提供限定版台鐵便當，並把哈根達斯冰淇淋、微熱山丘、星巴克等知名品牌搬上火車，造成旋風，臺鐵局統計營運以來騰雲座預選餐點數量排行榜，總共有6320次旅客選擇，結果發現「最經典且無可取代的味覺記憶-台鐵便當」以52.7%獲得壓倒性的勝利，其次是不分軒輊的「微熱山丘鳳梨酥及蘋果酥」及「哈根達斯冰淇淋」；預選飲品數量排行榜部分，則由星巴克特濃咖啡拿鐵(36%)與騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水分居第1名及第2名。

配合EMU3000型第6車騰雲座艙110年度加入營運，特別選用國內外優質的餐點及飲品，提供搭乘騰雲座艙旅客選擇，旅客可透過「臺鐵APP或官網預定騰雲座艙車票」，預定成功的旅客，可預選餐點及飲品，旅客於騰雲座艙坐定後，即有「專人直送」餐點的貼心專屬服務。

騰雲座艙精選的餐點(5擇1)包含騰雲座艙限定台鐵便當、哈根達斯冰淇淋、微熱山丘(鳳梨酥+蘋果酥各1個)、福義軒香辣蘇打餅、或檸檬薄片餅；飲品(4擇1)包含星巴克派克市場黑咖啡、特濃咖啡拿鐵、騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水或EMU3000型設計款瓶裝水。

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/201279

台鐵 便當 星巴克

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