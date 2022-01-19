肯德基「開運老虎機」送萬元Dyson吹風機與Gopro！買新套餐再送寶可夢卡牌、10盒蛋撻81折

肯德基隨著農曆新年的到來，推出限定新年超狂優惠，包含下載PK雙饗卡App玩「開運老虎機」抽萬元Dyson吹風機與Gopro等多項好禮之外，即日起至2月底購買新品「金海派富貴起司雞」指定套餐直接送寶可夢遊戲卡牌1張，不僅如此，現在買10盒蛋塔直接81折，多項優惠務必把握機會囉。

肯德基「金海派富貴起司雞」新年期間限定上市。圖／肯德基提供

肯德基此回推出多項新年優惠。首先下載PK雙饗卡註冊會員，即可自即日起至2月14日，天天玩「開運老虎機」抽多項大獎與優惠券，只要老虎機連續三個圖案一樣即可得該獎品，像是即日起至1月24日最大獎為Air Pods Pro一副（市價7,990元）、1月25至1月31日最大獎則為Dyson Supersonic吹風機一台（市價14,600元）、2月1日至2月7日則為Marshall Stanmore 2 藍芽喇叭一台（市價17,900元）與2月8日至2月14日最大獎則為GoPro Hero 10一台（市價16,500元），快試試手氣抽起來。

圖／截圖自PK雙饗卡App

另外即日起至2月28日購買新品「金海派富貴起司雞」指定套餐(含XL餐、雙人餐、富貴歡聚餐、新春開運餐)，可免費獲得KFC LOGO先行版「寶可夢傳說-阿爾宙斯遊戲上市紀念之寶可夢集換式遊戲卡牌1張，絕對是寶可夢粉絲務必收集的卡牌。最後即日起1月24日用PK隨饗券 買10盒原味蛋撻禮盒，直接81折喔。更多優惠好禮請至官網或PK雙饗卡App查看。

圖／肯德基提供

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