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全台唯一「千葉火鍋超市」登場！在吃到飽餐廳逛超市，99元起入手最夯年貨

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／千葉火鍋提供
圖／千葉火鍋提供

千葉火鍋真的變超市了！吃到飽品牌「千葉火鍋」去年因應疫情暫時轉型成小超市，掀起婆媽們的正面迴響，如今正式在彰化斗六店獨家推出小超市服務，加碼販售新鮮直送的海港魚貨，還有一系列禮盒、年貨統統搶攻市場最低價，99元起就能帶走現切肉品，即日開幕。

圖／千葉火鍋提供
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千葉火鍋斗六店為全台唯一一家結合火鍋吃到飽與超市服務的門市，大家除了能到店用餐大啖無限供應的食材、餐點及飲品等，如今也能當採購天堂逛一波。現場也推出優惠年節禮盒，截至2/28獨享特價，包含原價390元的日本頂級蒲燒鰻魚(200克)優惠價280元，4片裝下殺1000元更划算；而越南直送頂級巨型腰果禮盒也打71折，原價900元640元買得到；經典年菜阿嬤ㄟ滷豬腳則有特價200元，現省80元。

而肉品部分也有現切原肉可以選擇，現切豬肉片原價150元特價99元，現切牛肉片原價180元則為109元，即日起到斗六店吃美食，還能在同個地方補貨回家超方便。

圖／千葉火鍋提供
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千葉火鍋斗六店
地址：雲林縣斗六市民生南路182號

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