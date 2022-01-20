超時尚「2022過年禮盒」精選！虎年澎湃零食箱、草莓千層送禮不怕雷

恭喜恭喜恭喜你～春芽開始嶄露頭角，喜氣洋洋的新年就要到來，而這時絕對不可或缺的，就是跑遍臺灣四處拜年啦！拜年隱藏著許多小細節，若能成功掌握這些關鍵細節，絕對能為拜年增添喜氣。今天就讓ReadyGo 介紹幾款人見人愛的過年禮盒，不只大人愛，小孩也無法抵擋它們的魅力，讓你輕輕鬆鬆便能擄獲親戚朋友的心～

傳統好滋味

過年禮盒推薦｜諾貝爾食品

逢年過節大家肯定不會忘記它！人手一袋、團購單速度衝最快的諾貝爾，2022年強檔推出「金虎年限定禮盒」，人氣超高的Ｑ餅和鳳梨酥，一口咬下香酥誘人的氣味便不留情的撲鼻而來。 Ｑ餅表皮層次感超足夠，內餡香氣十足，讓它成為大家前往諾貝爾必帶的隱藏版商品。

圖片來源／諾貝爾奶凍 官網

諾貝爾身為奶凍界精品，一推出珍奶奶凍就造成搶購風潮，清爽細緻的口感搭配上台灣人最愛的奶茶香，讓人一吃就愛上它！奶凍內包裹著黑糖珍珠蒟蒻，Q彈滑嫩讓人不禁想大喊「好滿足！」，且還會在口中留下耐人尋味的餘韻。諾貝爾的產品每一口都充滿著驚豔，是值得一買再買的超強商品。

圖片來源／諾貝爾奶凍 官網

圖片來源／諾貝爾奶凍 臉書粉絲專頁

過年禮盒推薦｜Kuaiche 快車肉乾

經典的台灣零嘴只要一出現在家中或是辦公室，就能夠被立馬秒殺！今年新春快車肉乾跟「我不是胖虎」聯名推出虎年特色禮盒，包裝印上圓滾喜氣爆棚的老虎圖樣，金黃「杏仁香脆肉紙」甜鹹滋味咬下發出卡滋卡滋酥脆聲響、「月見炙燒豬肉乾」為大家帶來全新的味覺衝擊，肉乾也能擁有細緻軟嫩的口感、「特厚蜜汁豬肉乾」帶點蜂蜜味讓它輕鬆擄獲大小朋友的心。獨立包裝＋夾鏈袋設計方便收納存放，而且份量剛剛好，不怕在保存期限內吃不完，也對於人數不多的家庭超友善！現在訂購享有「早鳥九折優惠」～

圖片來源／快車肉乾

過年禮盒推薦｜長濱1號糙香酥

近年掀起的懷舊風，除了在衣著上展現，就連零食也要古早味十足。來自台東的「長濱1號－糙香酥」，孕育整年才有一期相遇的長濱米，用富含營養價值的糙米混合花生所製成的「爆米香」口感上酥脆且不死甜，濃郁的米香和花生香氣完美融合，是近期熱門的罪惡零食之一。此外，它最大的特點就是「不。黏。牙」，吃爆米香不用為黏牙所擾的這一天終於來啦！外觀極度俏皮以及唰嘴，讓它無論送禮還是放在家中配劇吃都非常適合。

圖片來源／糙香酥

圖片來源／糙香酥

過年禮盒推薦｜4K手作烘焙牛軋糖

新春過年桌上的零食總是一成不變嗎？那就來點新滋味吧！有著香醇奶香的牛軋糖，搭配蔓越莓果乾和飽滿的杏仁粒，咬下後在口中結合成蔓越莓牛奶的幸福滋味，你一定要試試～手工製作的牛軋糖沒有添加人工香料、香精等物質，嚴格挑選食材讓大家過年吃的安心又開心。

圖 / 4K手作烘焙

除了蔓越莓口味，也有經典的杏仁牛軋糖，萬年不敗的經典口味是過年永不缺席的狠角色，總是佔領每個家庭的糖果桶。ReadyGo提供大家保存的小撇步，未食用完的牛軋糖記得放置冰箱冷藏，才不會因天氣變化而軟化變形，冰箱取出後，約等個20分鐘後再食用風味最佳。

圖 / 4K手作烘焙

創意新口味

過年禮盒推薦｜ChizUp! 起司蛋糕

起司控別錯過！2022年送個「福」氣給親朋友好友吧～ChizUp新推出的「2022金虎滿福迎新春」，蛋糕上印著大大虎字樣，讓收到的人都「虎哩心想事成福氣來」。主打由法國頂級乳酪、嚴選天然食材製作而成的濃郁起司蛋糕，經典正方形的外觀象徵圓滿四方，最底層由手作奶油餅乾打底，吃起來更有層次感，奶油乳酪也不會膩口！一不小心就讓人吃掉大半個。

圖片來源／ChizUp! 起司蛋糕

另外，超人氣的「日曆蛋糕」可以在官網上客製化想要的日期和口味，獲得一個專屬的紀念日曆蛋糕，不管是送禮、生日、慶祝紀念日都超貼近人心，讓收到蛋糕的人暖心到落淚～現在還可以選擇免運套組送禮超方便！讓收到的人吃下的每一口都是滿滿的福氣。

圖片來源／ChizUp! 起司蛋糕

過年禮盒推薦｜歪國零食嘴

疫情之下，外國嘴零食推出「虎喂身心零食箱」，擁有7～20種多樣不重複的組合，讓你跟好朋友們一同用零食體驗各國文化。在不能出國又想念外國零食之際，歪國零食嘴貼心地推出了零時箱，讓你輕鬆包辦超多異國好滋味，同時為大家蒐集滿箱的回憶～偷偷告訴你，吃完的盒子千萬不能丟，裏頭還藏著天大玄機！虎虎生風禮盒磨砂質感加上螢光吸睛設計，裡頭可是藏了可吊掛的2022日曆。喜歡創意過新年的朋友們千萬別錯過它，除了創意百分百，還能讓你遊走世界一遭。

圖片來源／外國嘴零食

過年禮盒推薦｜Touched 塔吉特 臺灣

台灣NO.1人氣甜點，讓你甜滋滋好過年～許多人一試成主顧的塔吉特千層蛋糕，獨特切片以及精選綜合千層一次享盡各種口味，送禮保證抓住餐桌上每個人的胃。塔吉特把關每塊蛋糕的新鮮度，全數都是以「沙西米鮮度」的要求去製作，讓它擁有冰淇淋般綿密的口感卻又不失層次感。

圖片來源／Touched 塔吉特 臉書粉絲專頁

冬季限定「草莓多千層」特選大湖新鮮草莓，大顆且飽滿多汁的草莓滿滿散佈在鮮奶油中，絕對正中你的心！網友更紛紛讚譽「吃了停不下來，能怪會成為媒體爭相報導的甜點品牌」，因此絕對是許多人口袋清單中冠軍首選。

圖片來源／Touched 塔吉特 臉書粉絲專頁

過年禮盒推薦｜羽曦堂

精品等級的百貨團購商品你還不認識嗎？純以綠豆反覆研磨８次的羽藏冰豆糕，冰涼口感、入口即化，再配上一口黑咖啡讓奶香與咖啡香氣在嘴裡自然結合，是下午茶的全新體驗，更是過年送禮的首選。

選擇甜膩感低的海藻糖，讓人一口接一口停不下來，除了經典原味另外研發桂花及玫瑰香氣的口味，富含層次又不會太甜，必能成功圈粉身邊不吃甜食點心的朋友。

圖 / 羽曦堂

圖 / 羽曦堂

特別是新年禮盒設計的高貴優雅，送禮同時又顧面子，一舉兩得的好商品推薦給你！

過年禮盒推薦｜木匠手作

木匠手作在2022年的新春推出新品—鈔票造型的岩燒乳酪，採用NBA乳酪，也就是美國道地且正宗的原創乳酪！除了外觀相當討喜，蛋糕內細緻的乳酪嚐起來口感相當濕綿，不會乾也不會膩口，非常適合拜年與親朋好友齊聚時，配著熱紅茶的糕點。而岩燒乳酪的包裝盒除了有一千元台幣還有一百塊美金的選擇唷～

圖片來源／木匠手作 官網

另外，萌翻天的雞蛋造型土鳳梨酥是許多送禮屬創意派朋友們的黃金選擇，金黃色且甜滋滋的內餡讓人一見到它就雙眼為之一亮。除此之外，使用濃醇鮮奶以及進口奶油所製成的外皮，也讓鳳梨酥整體更加分。朋友們吃完也別急著吧蛋殼扔掉，不只美觀且實用，絕對可以變身收納居家小物的好幫手～

圖片來源／木匠手作 官網

圖片來源／木匠手作 官網

圖片來源／木匠手作 官網

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