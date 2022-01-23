彰化人氣伴手禮！傳香百年手工餅店「寶珍香」 招牌桂圓蛋糕讓人愛不釋手

【寶珍香─桂圓蛋糕的創始店】

不僅得獎連連，也接受過各大媒體採訪，除了傳承古早味的糕點與禮餅外，不斷研發出新的商品跟口味出來，店家所研發的乳酪麻糬也是人氣商品，店家除了提供各種禮盒之外，還有提供客製化禮盒，讓你可以搭配出你想要的組合。

位於彰南路上的【寶珍香】，每逢佳節店裡店外都擠得水洩不通，就是為了買到最佳的伴手禮送人。

店內有各式各樣的糕點禮餅任君挑選。

店裡除了常溫的糕點禮餅外，還有設立冷藏食品區，日式麻糬、綠豆糕、生乳捲、輕乳酪蛋糕等。

店家為了客人特別準備振興分享包，用五倍劵就可以拿到這麼物超所值的組合。

虎年迎春禮盒

【寶珍香】為了2022年虎年所推出的虎年迎春禮盒，裡面有招牌桂圓蛋糕、軟式年輪蛋糕、蔥軋餅、珍香三Q(乳酪Q餅、鴛鴦Q餅、相思紅豆Q餅)，蔓越莓麥到爆，將每個桂圓蛋糕分別密封包裝，加上脫氧劑，可以在常溫下延長保存期限，讓送禮更加精緻，超豪華的內容送禮自用兩相宜啊！

桂圓蛋糕

為寶珍香創始的人氣糕點，榮獲中華民國優良食品評鑑金牌獎與特殊口味獎，龍眼是由專案合品的產家農戶提供，桂圓品質穩定就是要讓顧客吃得安心，嚴選上等龍眼乾做內餡，口感扎實綿密料多實在，不加防腐劑是寶珍香始終秉持的作法。

乳酪麻糬

寶珍香人氣商品之一，大餅內餡包入一層麻糬，增加大餅的滑順Q軟口感，乳酪散發出濃濃的奶香味，整個大餅鹹香濃郁，麻糬的清甜讓乳酪不會那麼膩口。

蔥軋餅

選用香蔥蘇打餅中間夾入店家自製牛軋糖內餡，味道鹹鹹甜甜，淡淡的蔥香與濃郁牛奶香讓人一口接一口。

硬式年輪蛋糕

硬式年輪蛋糕口感扎實，外酥內軟越嚼越香，散發濃郁蛋香味，很適合當作下午茶。

【寶珍香】是伴手禮的首選，各式各樣的商品絕對能滿足你的需求。

【寶珍香─桂圓蛋糕的創始店】

店家地址 : 彰化縣彰化市彰南路二段169號

店家電話 : 047381635

營業時間 : 08:00–22:00

停車資訊 : 路邊停車

粉絲專頁 : https://bit.ly/3ES4eBc





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