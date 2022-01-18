人家好想吃肉肉！ 網路熱議超爽系「暴食肉肉」個人火鍋開動囉

唯肉不歡

火鍋真的是沒有人不愛，尤其是在冷冷的冬天裡，豐富的食材搭配鮮甜的湯頭，暖身又暖胃，好想每天都吃火鍋！火鍋店家百百種，有的主打麻辣鍋底、高級食材、吃到飽等等，看似簡單又不簡單的料理，店家們真的想盡辦法吸引客人上門享受啊！

食材新鮮美味一定要有，有些食客們更在意的是CP值高不高、吃的爽不爽，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》找出網友熱議的肉多系個人鍋物有哪些，還有很多不同的搭配～快來看是哪幾間最能滿足肉食者們呢？（文內價目統計截至20220114）

image source：fb/金鍋盃內湖店

No.10 金鍋盃

最便宜豬肉套餐 6OZ／390元

各位毛小孩的爸爸媽媽們注意了，金鍋盃是間寵物友善餐廳，對毛孩的服務貼心至極，還提供免費的肉品，一定要帶他們來一起享受！

湯頭鮮甜、肉品品質好又多，金鍋盃的菜盤還可以續，火鍋配上蜂蜜水和檸檬水特別解膩，網友表示一定要點起司牛奶鍋，有別於其他間，味道特別濃郁、香氣十足。

No.9 丰明殿涮涮鍋殿堂

最便宜豬肉套餐 5.64OZ（160g）／298元

堪稱佛系店家，加價購的商品份量和肉品一樣都很多，特別推薦鮮榨檸檬醬油，吃起來格外清爽無負擔，師傅手作的拉麵也是必點，吸滿湯汁的麵條，Q彈味美。

網友表示這間根本吃肉天堂，CP值爆表，可以打趴超多火鍋店，飲料冰品選擇豐富，常見的小美、明治、杜老爺等冰品都可以吃到飽。

No.8 好食多涮涮鍋

最便宜豬肉套餐 4.5OZ／350元

標榜大肉盤的「好食多涮涮鍋」是許多網友們的心頭好，不僅肉質鮮嫩、入口即化，還可加點海鮮，種類多元、價格親民。湯頭還多了胡椒豬肚雞鍋、韓式泡菜鍋、龍骨煲湯鍋，還會隨桌附上整壺的檸檬冬瓜冰沙，開胃又解膩。

若喜好吃很多肉的網友們，大肉盤雙拼或是多人套餐可以滿足你的味蕾及需求。尤其多人套餐，除了你原本的主餐及13盎司肉品外，還會招待四盤牛/豬肉，絕對讓你吃好吃滿！

No.7 上官木桶鍋

最便宜豬肉套餐 6OZ／330元

上官木桶鍋對於食材十分講究，招牌的黃金原湯也講求純天然，網友對於上官的食材有著高度的讚賞，不論是肉類或是海鮮都有超高水準的表現，味道特別鮮美，就算痛風都值得!

獨家的綠魔鬼麻辣湯底也是一絕，是由綠橄欖油泡花椒加上黃金原湯製作而成的湯底，網友直呼大推!甜點是紫米紅豆湯和明治雪糕，吃不下的雪糕還能帶走吃，十分方便。

No.6 鍋饕涮涮鍋

最便宜豬肉套餐 4.59OZ（130g）／320元

這間鍋饕涮涮鍋擁有重量級肉盤外，菜盤也是沒在馬虎，火鍋料很豐富，其中還有較少見的食材，像是紅棗、荸薺、菱角、蓮子等等，吃鍋也要幫你補個身體。

網友表示CP值非常高，海鮮種類也新鮮多元，而且不時會有新的鍋底出現，近期則推出了紅酒牛肉鍋，紅酒香氣帶出肉的甜味，很值得嘗鮮，最近還有打星星，送一盤肉的活動，趕緊把握吃爆肉肉的好機會。

No.5 瀧厚鍋物

最便宜豬肉套餐 5.29OZ（150g）／265元

瀧厚鍋物推出全台最狂防疫套餐，讓你肉肉吃飽吃滿，50盎司大胃王套餐，外帶自取+1元再給你50盎司，20盤的肉塞爆你的胃，分成一盒一盒的，吃不完的還可以放冰箱，網友直呼超級划算。

網友特別推薦蛤蜊爆爆和港式麻奶鍋，蛤蜊鍋味道鮮甜、蛤蜊大顆肥美，麻奶鍋口感滑順，但該有的麻辣也沒少，辣的非常舒服，蝦比漿多也是必點的火鍋料之一，餡料滿滿、物超所值。

No.4 肉老大頂級肉品涮涮鍋

最便宜豬肉套餐 7OZ／295元

宵夜不知道要吃什麼的，肉老大聽到你的心聲了，營業時間一路從中午開到半夜，讓你午餐、下午茶、晚餐、宵夜，都有肉老大吃！湯底除了基本的昆布、麻辣、蒙古之外，還有泰式酸辣、紹興雞口味，真叫人難以抉擇！

除了7盎司的個人套餐，還有超大份量的雙人、四人套餐，驚人的100盎司肉塔，光看那肉量就讓人不禁心一驚啊，歡迎各方肉食怪們揪團挑戰～

No.3 燙燙（沸騰）

最便宜豬肉套餐 8OZ／350元

主打平價高級肉品的燙燙極致涮涮鍋，光是湯底就有近十種，藥膳類的就有3種、愛吃辣的朋友也有四種湯底可選，真是讓人眼花撩亂。自助吧冰淇淋、飲料、醬料一應俱全，還特別提供玫瑰鹽，讓你吃出食材最天然、鮮美的味道。食材就更不用說了，菜盤總類豐富、肉盤份量驚人、肉質鮮嫩，給顧客最美好、極致的享受，難怪會被網友譽為中永和之光！

順道一提，燙燙本來名叫沸騰 Boiling Shabu Shabu，但要註冊時名字已被註冊走，只好改名，但大家記得的還是沸騰。

No.2 聚-北海道鍋物

最便宜豬肉套餐 7.7OZ（220g）／418元

吃火鍋時你是無敵肉肉派還是澎湃海陸派呢？不論你是哪一派，到聚用餐準沒錯，重量級1公斤的超特盛肉肉瀑布套餐，4層鮮切肉瀑布傾瀉而下，堪稱浮誇系之祖～安格斯黑牛翼板、雪花牛、雪花豬任選，今日就是要大口吃肉！超澎派海陸套餐則是330g鮮切肉瀑布，加上超過5款新鮮海味，鮮美滋味帶你味蕾翱遊四海～

網友熱議的湯頭非「札幌起司牛奶鍋」莫屬了，桌邊現刨札幌起司絲絲入鍋、湯裡還坐著可愛又療癒的「招財聚寶熊」，真是看了心都暖了。

No.1 肉多多火鍋

最便宜豬肉套餐 10OZ／299元

想到可以大口吃肉的火鍋就一定會想到肉多多火鍋啊，光是最便宜的豬／雞套餐就有10盎司，保證讓你吃肉吃到爽！如果有壽星還會送上生日肉蛋糕，是不是超特別又超SWEET的呢？部落客激推的爆炒海味石頭湯，是將乾魷魚配上辛香料、番茄與靈魂秘制石頭醬與肉類爆炒，瞬間香味噴發，再倒入柴魚高湯，鎖住香氣與肉汁精華，涮肉涮海鮮都超讚！

年節將近，肉多多還與台菜王子黃景龍主廚聯名，推出年菜系列，有龍王麻辣湯、爆炒蒜頭雞白湯等味美好湯供選擇，多達1.6公斤的肉量再升級！1/20開始預訂，還不趕快訂好鬧鐘，手刀搶購起來，今年過年虎哩笑嗨嗨。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年1月13日至2022年1月12日，共4年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『肉多個人火鍋』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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