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疫情來襲快囤貨！5款冬季必吃台灣「麻辣泡麵」，吃得到「有料」豆腐鴨血

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左與圖右上／自在食刻官網 圖右下／PChome24小時購物
圖左與圖右上／自在食刻官網 圖右下／PChome24小時購物

近日台灣本土疫情有升溫的趨勢，適逢農曆過年，境外案例屢破新高，政府與民間防疫措施也跟著嚴謹，不少企業重回居家辦公。因此，囤貨食物成為近期風潮，UDN小編整理五大冬季必吃的「麻辣泡麵」，讓即使在家的消費者，也能快速吃到美味的麻辣料理，疫情來襲快囤貨！

維力「素飄香麻辣燙風味麵」

維力推出的這款「麻辣燙風味麵」其實是目前市售中，號稱唯一融合純素食與麻辣的泡麵，採用辣椒、辣椒醬與豆瓣醬等辛香元素製成的湯底，配上各式蔬菜與脫水豆腐，絕對是蔬食者冬天必吃！

圖／PChome24小時購物
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味王「十三香麻辣拌麵」

味王擅長製作乾拌麵，過去推出的乾拌麵都獲得不少的好評，這回「十三香麻辣拌麵」精選數十種辛香料調製而成，不只香辣還有麻刺激味蕾與胃口，且堅持不含防腐劑，讓消費者吃得安心與健康。

圖／PChome24小時購物
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老媽拌麵「麻辣火鍋湯麵 」

由全能天后Alin推出的拌麵品牌，因應冬季推出的麻辣火鍋湯麵，獨創花椒調製的麻辣湯頭，配上古法手工日曬關廟麵，讓麵底不會煮爛，還可以客製化自加喜歡的配料，六分鐘起鍋就可以變成麻辣小火鍋了，快買來試試！

圖／老媽拌麵官網
圖／老媽拌麵官網

圖／老媽拌麵官網
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味丹「乾麵王－麻辣燙乾麵」

這款一推出造成各大社團與社群平台討論的味丹乾麵王「麻辣燙乾麵」，因為主打吃得到真實的鴨血與豆腐的麻辣燙乾麵，吃過的網友還表示從調理包倒出來的香氣，絕對讓人食指大動，小辣的麻香配上有料的鴨血豆腐，不用5分鐘只需加熱水，真的值得買來囤貨。

圖／PChome24小時購物
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自在食刻「燎原麻辣蒟蒻寬麵」

通常乾麵配上麻辣絕對熱量爆表，不過自在食刻所推出這款「燎原麻辣蒟蒻寬麵」，號稱市售熱量最低的麻辣速食麵，整份熱量只有87.2大卡，從蒟蒻寬麵到特製辣醬與多層次的秘制調味醬，低卡低脂與接近零碳水化合物的美味組合，非常適合正在飲食控制的消費者。現在任選四盒還免運喔。

圖／PChome24小時購物
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圖／自在食刻官網
圖／自在食刻官網

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