快訊

旗下物流公司爆群聚染疫 全家：部分預購商品延遲出貨

軟到用洋芋片就能切開炸雞！日本研發熟食軟化鍋解決老人難咀嚼問題

只要65元！桃園最猛便當「炸雞山＋滷蛋」料滿到蓋不住，外送同享店內價

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@papa90242授權、IG@september__5授權
圖／IG@papa90242授權IG@september__5授權

如果說台南高CP值便當有90元「去骨鴨腿飯」坐鎮，那北部桃園派出65元「轟炸雞飯蛋」絕對不輸陣。位於桃園八德大湳市場旁的一家攤位美食，憑藉平價且豪邁的份量吸引大批人朝聖，招牌餐點統統能吃超滿足，還沒吃過的人快收入口袋名單！

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

這家佛心價浮誇便當「大湳小林雞排肉羹」座落八德廣福路，原是在地人才知道的極低調私房美食，生意極佳，近年在部落客謝蘿莉分享後廣為人知，如今更是外縣市粉絲也會慕名而來洗版社群的人氣美食。

圖／IG@papa90242授權
圖／IG@papa90242授權

「大湳小林雞排肉羹」鎮店主角「轟炸雞飯蛋」售價65元，每盒在魯肉飯上鋪滿7至8塊大塊的現炸雞塊，還有一顆入味的滷蛋，份量極為有誠意，澎湃得想完全合起便當盒都困難，小鳥胃絕對吃到飽到天靈蓋。而雞塊被稱讚不會過油，口感也不會乾柴，整體味道加上划算的價錢，月光族月底天天報到都行。

圖／IG@september__5授權
圖／IG@september__5授權

現場熱銷必點還有同樣65元爆量的「雞塊羹飯」、50元的「黯然銷魂飯」，近年也多了許多分店，像是中壢後站就能吃得到，外送同享店內價，住附近但不想排隊的人也可考慮打開foodpanda，或滿十個詢問店家外送，免出門享用親民美味。

大湳小林雞排肉羹
地址：桃園市八德區廣福路107號
營業時間：11：00-18:30（週日、週四公休）

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權
圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

延伸閱讀：

好市多「高CP值熟食」2022春節免下廚精選！烤全雞、德國豬腳經典不敗

「全家霜淇淋」8大人氣口味回顧！東方美人茶、重乳草莓好評極高，你的最愛是？

桃園美食 小吃 銅板美食

相關新聞

只要65元！桃園最猛便當「炸雞山＋滷蛋」料滿到蓋不住，外送同享店內價

如果說台南高CP值便當有90元「去骨鴨腿飯」坐鎮，那北部桃園派出65元「轟炸雞飯蛋」絕對不輸陣。位於桃園八德大湳市場旁的一家攤位美食，憑藉平價且豪邁的份量吸引大批人朝聖，招牌餐點統統能吃超滿足，還沒吃

嚴選新鮮漁貨！桃園高CP值日本料理「禾元町」 高貴卻平價的美食

桃園禾元町以實惠的價格，讓你吃到最好的食材，享受最棒的服務，喜歡日本料理的你千萬不要錯過。

名廚江振誠也愛吃！新春旅行順道吃「500盤」的台南味

台南是古蹟之城、美食之都，兩大特點吸引無數旅人流連忘返。這個美食薈萃的古城，去年也有5道入選「500盤」，可循著名廚、美食家與名人的腳步，嘗嘗奪「盤」的佳餚美味。 ●江振誠─台南曉璘／炭火炒飯

欣葉餐飲「10000元抵用券」免費送！刮刮卡優惠人人有，8大品牌另有外帶滿千折百

為歡慶2022春節，欣葉餐飲也集結旗下品牌推出「福虎生豐 美食刮就到」活動，只要加入欣葉LINE會員即可領取一張線上刮刮卡，爽刮6款折價好康，輕鬆刮100元折價券，最高還有「10000元門市抵用券」讓

超過30家「開工優惠」整理！10元珍奶、迷客夏＆星巴克買1送1 　咖啡.手搖.美食好康齊收

今天為小資族們整理超過30個品牌的好康，不論是全品項買一送一、第二杯半價、10元銅板價的咖啡與飲料，還是買一送一的美食，統統都要收入囊中吃喝到二月中旬。

診所裡喝咖啡、泳池裡吃蛋糕！ 6個超獵奇「反差感+跨界餐廳」 愈新奇愈忍不住想體驗

出遊總是愛找新鮮感的朋友，看這篇就對啦！ 想試試在診所、錶行裡喝咖啡嗎？還是在眼鏡行裡吃蛋糕、甚至是泳池裡喝下午茶嗎？ 幫大家獵奇幾家充滿「反差感+意想不到的跨界」咖啡店或餐廳，待哪天想試試這份新奇體

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。