只要65元！桃園最猛便當「炸雞山＋滷蛋」料滿到蓋不住，外送同享店內價
如果說台南高CP值便當有90元「去骨鴨腿飯」坐鎮，那北部桃園派出65元「轟炸雞飯蛋」絕對不輸陣。位於桃園八德大湳市場旁的一家攤位美食，憑藉平價且豪邁的份量吸引大批人朝聖，招牌餐點統統能吃超滿足，還沒吃過的人快收入口袋名單！
這家佛心價浮誇便當「大湳小林雞排肉羹」座落八德廣福路，原是在地人才知道的極低調私房美食，生意極佳，近年在部落客謝蘿莉分享後廣為人知，如今更是外縣市粉絲也會慕名而來洗版社群的人氣美食。
「大湳小林雞排肉羹」鎮店主角「轟炸雞飯蛋」售價65元，每盒在魯肉飯上鋪滿7至8塊大塊的現炸雞塊，還有一顆入味的滷蛋，份量極為有誠意，澎湃得想完全合起便當盒都困難，小鳥胃絕對吃到飽到天靈蓋。而雞塊被稱讚不會過油，口感也不會乾柴，整體味道加上划算的價錢，月光族月底天天報到都行。
現場熱銷必點還有同樣65元爆量的「雞塊羹飯」、50元的「黯然銷魂飯」，近年也多了許多分店，像是中壢後站就能吃得到，外送同享店內價，住附近但不想排隊的人也可考慮打開foodpanda，或滿十個詢問店家外送，免出門享用親民美味。
大湳小林雞排肉羹地址：桃園市八德區廣福路107號營業時間：11：00-18:30（週日、週四公休）
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