竹北大遠百「28家餐飲開幕優惠」一覽！涮乃葉免費吃、火鍋吃到飽4人同行1人免費

新竹縣第一座大型購物中心「遠東百貨竹北店」在高關注度下正式登場，昨（14日）首日試營運引爆人潮，展現超夯人氣。今天為大家盤點餐飲品牌的開幕優惠，不論是人氣吃到飽、港式、西式、韓式、日式還是甜點咖啡等，統統都有獨家好康，看完就筆記時間衝一波！

涮乃葉

圖／涮乃葉官網

日式涮涮鍋「涮乃葉」推出竹北遠百店開幕首5日限時優惠，1/20至1/24活動期間凡點購和牛吃到飽餐，即贈4隻基隆小管。而即日起凡至官方臉書貼文完成指定步驟，即有機會獲得「578元安格斯牛·海鮮吃到飽套餐」兌換券，1/28抽出8名幸運兒，使用期限至2022/3/31，信義遠百店與高雄義享店不適用。

果然匯

饗賓集團旗下品牌「果然匯」進駐遠百竹北，是新竹首店。圖／饗賓提供

饗賓旗下5大品牌齊進駐進駐竹北大遠百，蔬食Buffet品牌「果然匯」特別新增現做義大利麵、手作壽司及聯名燕麥奶Oatly餐點，而2/20前只要消費滿1000元，即可獲得「2人同行第2人8折」優惠券，平日限定使用。

小福利火鍋會所

饗賓集團旗下品牌「小福利」進駐遠百竹北，是新竹首店。圖／饗賓提供

鍋物吃到飽「小福利火鍋會所」繼首店插旗新北，二店正式登陸新竹，2/18前到店消費即可獲得「4人同行1人免費」好康券。

饗泰多

泰式料理控會愛的「饗泰多」共有三重優惠，即日起至2/13凡打卡即贈「椰香綠咖哩雞」，3/13前Google評論5顆星則送摩摩喳喳，到店消費滿1000還送明星菜「清香檸檬魚或黃金魚露炸魚」優惠券，1/29至2/6春節期間不適用。

開飯川食堂

主打川菜的「開飯川食堂」即日起至1/28(五)推出打卡促銷，只要內用符合每人低消300元，並於臉書或Instagram打卡「開飯川食堂竹北遠百店」，即送「鐵漢柔情」乙份。而截至2/20用餐滿1000加碼再送99元開飯功夫菜優惠券，下次即可使用加菜。

乾杯

乾杯燒肉竹北遠百店試營運期間僅開放部分座位，而截至1/31凡到店用餐，點購「現切澳洲和牛沙朗芯牛排」即可獲得一份生菜組合。

黑毛屋

乾杯集團另一品牌「黑毛屋」開幕首5日推出肉量免費升級好康，1/20至1/24限定。

MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、吉天麩羅

MO-MO-PARADISE竹北遠百牧場提供有「和牛饗宴2.0升級版」。圖／三澧企業提供

三澧企業旗下3大品牌MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、吉天麩羅齊進駐竹北遠百，截至1/18只要到任一品牌用餐並加入官方LINE好友，即可獲得總價值2000元的「三澧環遊券」，1/31到店用餐打卡另有對因品牌贈送酥炸薯條佐松露醬、酥炸鮮蝦、特選小菜。

添好運、了凡

添好運首度進駐新竹市場。圖／和億生活集團提供

和億生活集團引進的香港米其林一星品牌「添好運」首度進駐新竹，新竹人1/31前出示證件用餐全單95折，加入Ocard會員還可領取7折優惠券，若消費滿500元，還能獲得XO醬臘味炒飯券。另一「了凡」消費滿200元則送單人份米其林油雞券，各限量1000份。

檀島香港茶餐廳

檀島香港茶餐廳截至1/19試營運期間推出內用「絲襪奶茶買一送一」，每日限量30組。1/20起至1/24則有開幕優惠，每日前100名內用

內用消費即送極品蛋撻乙顆。

時時香

瓦城泰統集團旗下「時時香」插旗新竹遠百，1/16前內用滿1000可免費吃超級麻婆豆腐，截至1/28到店消費打卡或Google五星評論則贈時時香綠豆蒜，2/7至2/21滿1200元還有贈送「宮保雞丁」。

涓豆腐

連鎖韓式品牌「涓豆腐」推出限定5折活動，只要三人同行、一人生肖屬虎，1/25起至1/31出示身分證用餐，即享「醬燒青蔥豬梅花」半價優惠，每日限量50份。

偷飯賊

偷飯賊海鮮豆腐煲與九宮格小菜。圖／兩班家韓式餐飲提供

以九宮格小菜聞名的韓式定食「偷飯賊」推出免費好禮，1/20至1/24到店消費滿350元，即可獲贈一張「韓式炸雞」兌換券。

樂子the Diner

樂子竹北店位於遠百竹北7F，優惠活動日期為1月20至24日。圖／樂子the Diner提供。

台北人氣早午餐樂子the Diner推出開幕首5日活動，1/20至1/24凡一名大人攜一位12歲以下小孩用餐，點一份主餐即可獲得免費兒童餐，8款餐點任選。而只要加入「樂」好友，活動期間還有全桌88折。

一風堂

一風堂將於遠百竹北開設新竹第二間門市。圖／一風堂提供

而拉麵控的心頭好之一「一風堂」為慶祝竹北店開幕，1/20開幕首位顧客可獲得一組日本直送的「一風堂原裝拉麵碗餐具組」，底2至10位入店折只要點購拉麵則可獲得一個「一風堂獨家拉麵碗」，前100名到店點購拉麵者則有「經典白丸元味拉麵招待券」，下次免費吃拉麵。而1/21至1/26期間消費任一拉麵，還會贈送「自家製煎餃（小份）兌換券」。

丸龜製麵

來自日本的平價日式品牌「丸龜製麵」推出限定活動，開幕1/20當天只要加入官方LINE好友，出示畫面即可獲得中碗「豚骨烏龍麵」買一送一。

大河屋

米塔集團旗下「大河屋」推出獨家買一送一，到店消費滿額500元即贈價值500元的料理兌換券，1/20至1/24還有買沙朗牛排丼贈炙燒（豬或牛）肉丼，每日限量100份，優惠無法併用。

勝博殿

日式咖哩豬排專賣店「勝博殿」開幕首5日推加購特價，凡點購任一餐點，即可用90元加購厚切海老排，現賺100元，每日50份。

合點壽司

「合點壽司」2/1至2/5推出刮刮樂活動，凡消費折扣後滿額888元，並至Google完成評論，即可獲得刮刮卡乙張，每日限量100張，贈完為止。

麻十七川滷專売所

圖／麻十七川滷專売所提供

主打四川椒麻口味麻辣滷的新品牌「麻十七川滷專売所」首店開在竹北遠百，即日起至2/28期間只要滷味消費滿199元，即獲贈小碗招牌拌麵一碗，滷味滿238元再額外多加一杯飲料，滷味滿額298元則有兩碗拌麵及兩杯飲料，飲料選項為仙草冰茶或涼山祕釀烏梅。

青畑九號豆製所

以新竹為主場的浮誇車輪餅「青畑九號豆製所」進駐新竹遠百，開幕首5日享限定品項買一送一，每日限量30組。

星巴克遠百竹北店同樣如常推出新店開幕優惠，1/20至1/24到店點購兩杯相同口味、容量、冰熱一致的飲品，即享第二杯半價。

Godiva

圖／GODIVA臉書專頁

知名巧克力品牌Godiva推出限時活動，開幕一個月內單筆消費折扣後滿500元，即可免費獲得三顆​Gcube松露巧克力。

哈根達斯

冰品控的小奢侈必吃「哈根達斯」推出1/20一日快閃雙球冰淇淋第二件半價活動。

21PLUS

速食控也有小資買一送一，1/20至1/24只要至21PLUS用餐，即享香草半雞買一送一，每日限量50組。

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