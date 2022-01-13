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「脆皮燕麥雞排」超吸睛！「包果早午餐」慢煎奶油三明治爆漿必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／包果 baoguo臉書粉專
圖／包果 baoguo臉書粉專

炭烤雞排已經不新奇了，最新創意「脆皮燕麥雞排」一定要嚐鮮看看！知名早午餐三明治店「包果baoguo」推出脆皮燕麥雞排，號稱放置30分鐘以上照樣酥脆可口，除此之外，還有店內主打超厚三層爆漿三明治，保證一吃就愛上！

圖／包果 baoguo臉書粉專
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「包果baoguo」強調台味的精神與美式的態度。經典主打的慢煎奶油三明治，採用古巴三明治作法，用香氣十足的發酵奶油把竹炭吐司煎至酥脆，再配上厚切0.8公分的哩雞肉、福源花生醬與歐姆蛋，熱熱融化一口咬下，爆汁的美味口感噴發，絕對會一口接著一口。

圖／包果 baoguo臉書粉專
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而該早午餐品牌還有一項秘密武器就是「脆皮燕麥雞排」，將雞排肉用手工按摩的方式並醃漬，再裹上特殊燕麥製成的酥脆外衣，吃起來有淡淡的燕麥香，比起一般麵粉外衣炸起來口感更加酥脆，且號稱即使放置30分鐘也依然保持香酥脆的口感，是早午餐或下午茶可嚐鮮的創意料理。

圖／包果 baoguo臉書粉專
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另外，「包果baoguo」的奶油三明治有多項口味可選，像是肉蛋起司瀑布（里肌肉片與歐姆厚蛋）、雞爺Hen辣三明治（匈牙利雞腿排）與PBJ三明治（福源花生醬、草莓降與里肌肉片等）都是人氣必點。目前在雙北共有三家分店，分別為板橋重慶店、松江店與信義吳興店，不妨嚐鮮看看囉。更多好康資訊請至臉書粉專查詢。

圖／包果 baoguo臉書粉專
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包果baoguo

臉書：https://www.facebook.com/baoguotea

圖／包果 baoguo臉書粉專
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