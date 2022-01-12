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21香草烤雞買1送1！3大速食「吃雞買1送1」 頂呱呱祭隱秘優惠、麥當勞爽嗑雞翅

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／21風味館官網、頂呱呱臉書專頁、麥當勞官網
圖／21風味館官網頂呱呱臉書專頁麥當勞官網

一月大口吃雞最佳時機來了！21風味館配合虎年推出開運套餐，並祭出好運紅包抽獎券，讓大家將香草烤雞餐買一送一帶回家，另有頂呱呱隱藏版優惠券、麥當勞優惠碼，3大速食最新買一送一別錯過。

21風味館：1/15起至2/15

圖／21風味館官網
圖／21風味館官網

「21風味館」以最受歡迎，1/15起至2/15特別推出好運紅包抽獎券，活動期間到店消費單筆滿200元即可獲得一張，好康不累贈，限量13萬張，送完為止。每張紅包抽獎券中獎率100%，而其中最大獎為「香草烤雞餐」買一送一，招牌烤雞本體、附餐、飲料一次滿足。提醒大家台大微風、台雞店門市、21TOGO門市不參與活動，亦不開放兌換抽獎券優惠。

圖／21風味館官網
圖／21風味館官網

而截至1/21購買21香草烤雞特價329元，現折111元歡慶2022年，每份附2款烤雞專屬沾醬。因應來臨的春節，品牌也最新打造開運招財套餐，「福迎雞寶餐」附一隻香草烤雞、8吋西西里雞肉起司披薩(8吋)、一盒雞寶盒及2杯冬瓜檸檬動飲，原價890元特價688；「一路發元堡餐」則有福氣的「香草烤腿起司堡」搭配一份大薯霸及一杯冬瓜檸檬動飲，售價230元限時168元開吃，餐點供應至2/13。

頂呱呱：截至3/31

圖／頂呱呱官網
圖／頂呱呱官網

頂呱呱聯合中國信託推出限定ATM酷碰券，其中買一送一專區截至3/31開放領取，購買「激酷炸雞雙人餐」即贈「辣呱餐」，原價440元享優惠價329元，4/14前都能兌換。激酷炸雞雙人餐含一隻原味雞腿、一份薯球、5塊阿勇雞塊、一份地瓜薯條、2顆甜甜包X2及兩杯35飲品，辣呱餐則有辣味炸雞與呱呱包各一份，兩人開吃好過癮。提醒大家購買前需出示中國信託ATM酷碰優惠券，每券限用乙次，兌換後由門市收回，活動不適用外送服務及APP預約點餐。

麥當勞：截至1/18

圖／麥當勞官網
圖／麥當勞官網

而麥當勞的歡樂送買一送一持續進行中，截至1/18輸入優惠碼「M2022」都能享三大夯品同品項買一送一，「6塊麥克鷄塊」、「冰炫風」和「勁辣香鷄翅」都適用，每筆訂單限使用一次及一項優惠。

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