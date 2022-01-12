火鍋吃到飽「新馬辣」首度插旗台中！加碼馬辣集團8大品牌壽星禮，和牛、鮑魚無限吃

火鍋控敲碗成功！馬辣集團旗下吃到飽品牌「新馬辣」日前證實即將首度進駐台中，超過百坪的新門市預計2月底開幕，目前正在整修、徵才中，讓鐵粉興奮不已。今天為大家加碼馬辣集團8大品牌壽星禮及一月活動，讓各位等待年後開幕的同時，一月也能狂吃一波。

新馬辣台中首店插旗公益路商圈，預計2月底開幕。圖／馬辣提供

麻辣鍋扛霸子之一「新馬辣」主打一系列頂級海鮮如和牛、阿根廷天使紅蝦等，下午茶16種哈根達斯冰淇淋、16種莫凡彼冰淇淋吃到飽亦是一大朝聖亮點。此次品牌首次進軍台中，並插旗美食一級展區公益路，不少眼尖的粉絲搶在公告前就已在求職網發現徵才消息，掀起熱議。官方隨後在社群確認消息，代表若籌備順利，2月底就能新增一處高CP值火鍋聚餐新據點。

而馬辣集團每月壽星禮也備受喜愛，官方近日列出8大品牌一月壽星禮，其中提供吃到飽好禮的有新馬辣「美國Prime神仙和牛」，馬辣「九孔鮑魚」、熊一燒肉「SRF和牛」、哞哞屋「巨大海虎蝦」統統免費升級無限爽嗑。其他還有問鼎宮廷火鍋「生日肉蛋糕」、狗一下「鮭魚毛毛蟲壽司」、東吉及涮樂和牛「一顆生食級干貝」，只要提前至少一日訂位並告知參與活動，當月壽星攜帶本人證件，符合低消規定並打卡即可享好康，揪身邊壽星開吃最划算。

馬辣大湖草莓季為冬季限定人氣活動。圖／馬辣官方臉書專頁

而草莓控也別錯過每年最受矚目的「大湖草莓吃到飽」，截至1/31，只要至馬辣指定門市及熊一用餐，除了即有無限供應的餐點，還有每日產地直送的「大湖豐香草莓」及屏東「黑珍珠蓮霧」，兩個小時吃個過癮。

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