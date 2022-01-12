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肯德基「蛋塔買3送6」限時快衝！新品「金沙起司雞」8折優惠碼這裡看，摩斯滿200元再抽3日遊

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左與右上／肯德基官網</a 圖右下／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專</a
圖左與右上／肯德基官網MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專

喜愛速食料理的有福了！肯德基即日起推出蛋塔熟客卡優惠活動，買1張熟客卡送原味蛋撻兌換券一張、買3張再送原味蛋撻兌換券六張，限時只有14天，還有新年限定「金海派富貴起司雞」，只要輸入優惠代碼享有嚐鮮價128元。而摩斯漢堡也推出即日起單筆滿200元且登錄發票，最高抽雄獅旅遊豪華3日遊喔，快來試試手氣！

圖／肯德基提供
圖／肯德基提供

肯德基此回推出多項新年優惠，包含即日起至1月24日，只要購買熟客卡1張送原味蛋撻兌換券一張、買3張更狂加送原味蛋撻兌換券六張，而每張熟客卡為570元，可兌換3盒原味蛋撻禮盒(每盒6顆)，相當買3盒原味蛋塔就送1盒原味蛋塔，超值優惠只有14天，務必把握機會囤貨囉。

另外肯德基也推出期間限定「金海派富貴起司雞」，用獨創的金沙海鮮風味醬配上酥脆炸雞與帕瑪森起司，海陸風味一次享受，現在即日起至1月24日，只要網路訂餐輸入「50322」優惠代碼，即可享有套餐將近8折128元（原價161元，含金海派富貴起司雞1份、咔啦脆雞1份與中可1杯），炸雞與起司控手刀吃起來。

圖／肯德基提供
圖／肯德基提供

另外，摩斯漢堡也推出「迎春饗宴」限定新品，包含春饗起司厚牛堡與黃金山海日珍珠堡，其中大推「春饗起司厚牛堡」，選用頂級澳洲和牛及紐西蘭草飼牛製成厚片肉排，配上莫札瑞拉起司片及新鮮蔬果，最後淋上滿滿日本味的燒肉醬與愛知縣山葵粉調製的山葵海苔醬，保證一吃就愛上。日前摩斯漢堡也推出滿額抽好禮活動，只要即日起至2月28日消費滿200元並登錄發票，最大可抽雄獅旅遊「鳴日號豪華3日遊」大獎，另因應新春再加碼，自1月24日至2月6日，消費滿200元再加送1張抽獎券，最高享有特別獎「萬元摩斯卡」，喜歡摩斯的消費者千萬不要錯過了。

圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專</a
圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書粉專

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蛋塔 肯德基 摩斯漢堡

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