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屬虎、身分證含「2022」　75折吃Buffet！台北王朝飯店吃到飽3大優惠到3月

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／王朝大酒店官網
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Buffet控好康不停歇！為歡慶虎年到來，台北王朝大酒店Sunny Buffet重磅回歸並特別推出限時優惠，1/15起至3/27為止，只要生肖屬虎或身份證字號對中「2、0、2、2」四個數字，即可用75折無限爽嗑自助餐，另有「九牛二虎」團體專案，只要湊齊9位生肖屬牛、2位屬虎，即可直接6折開吃。

圖／王朝大酒店官網
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王朝大酒店Sunny Buffet早前因館內整修暫停營業，新的一年選在1/15回歸，一系列無國界料理如現點現烤區、日式料理區、西式料理區、甜點區等都能大塊朵頤，加上獨家「台灣美饌區」的經典料理，讓大家隨喜好周遊列國。而新的一年官方推出「2022福虎迎新好食光」，只要為1950年、1962年、1974年、1986年、1998年或2010年出生的虎寶寶，即享75折優惠；身分證字號凡含3個2、1個0，符合應景的「2022」，不必按照順序也可同享75折好康。

此外，團體用餐也有限定「九牛二虎」專案，同行中符合9名生肖屬牛、2位生肖屬虎的人到訪，每位下殺6折大啖自助美食。以上活動截至3/27，皆需現場出示證件證明、額外收取原價10%服務費，優惠無法併用，除夕至初二（1/31至2/2）不適用。提醒大家Sunny Buffet自助餐廳營業時間為每週五六日與國定假日，供應午餐、下午茶、晚餐時段，台北粉絲先就近卡位。

圖／王朝大酒店官網
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