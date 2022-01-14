麻辣控必吃！8家「雙北麻辣燙」推薦　還有乳白色湯頭超獨特

天冷天熱你都會想吃辣嗎？起源自四川的麻辣燙，據說最早是由船工和縴夫在江邊疊起石塊，用樹枝生火後，就地取材以野菜、辣椒、花椒等作為食材，並以江水簡單水煮，便是驅寒又足以果腹的麻辣燙。時至今日，可以選擇自己喜歡的食材又超夠味的麻辣燙，則成為老饕們的最愛，因此我們整理出 8 間吃過必回訪，雙北麻辣燙店家推薦！

O.NE麻辣燙

位在延吉街的「O.NE麻辣燙」，是由麻辣壹號店延伸出的全新品牌，他們主打現點現煮的小火鍋，附有前菜、白飯、飲料和老油條。至於湯底的部分，店家使用多種辣椒搭配蔬果熬煮而成，嚐起來有花椒香氣，單喝湯也不會過鹹，反而有種溫潤清香，好吃到讓人停不下來。

圖／O.NE 麻辣燙

地址：台北市大安區延吉街62巷14號1樓B室

麻麻號。排骨鴨血豆腐專賣

位於輔大周邊的「麻麻號」，其靈魂湯頭是以大紅袍花椒、八角、小茴香等多種頂級中藥材加入大量洋蔥熬煮，湯頭嚐起來不僅麻而不辣，更是鮮甜，吸滿湯汁的臭豆腐特別銷魂！另外店家不藏私推薦好吃秘訣，就是把白飯倒入湯內，攪拌後食用也很美味。

圖／麻麻號。排骨 鴨血 豆腐專賣

地址：新北市新莊區中正路516之37號2樓

麻辣的誘惑

看過偏乳白色的麻辣湯底嗎？「麻辣的誘惑」是來自於北京的麻辣燙，店家特地研究出不會過辣又濃厚的湯頭，因此以多種中藥材加上大骨熬製，湯頭濃郁香醇就像豚骨拉麵的味道一樣，可選擇的菜也非常多樣化，上桌前還會加上辣油、芝麻醬和蒜泥調配的醬，讓美味度更加升級呀！

圖／麻辣的誘惑-大直店

地址：台北市中山區大直街46巷27號1樓

麻辣桑麻辣燙

「麻辣桑麻辣燙」靠近中和的八二三紀念公園，整體環境乾淨明亮，用餐時間總是吸引滿滿排隊人潮。店家食材種類繁多，且老闆對料理有自己的堅持，每一種食材所滷製的時間皆有所不同，因此吃得到多種口感，尾韻的辣度也很過癮！

圖／麻辣桑麻辣燙

地址：新北市中和區安平路154號

小姐姐麻辣食堂

「小姐姐麻辣食堂」鄰近科技大樓站，除了套餐組合之外也可以自己挑選食材，採秤重方式 100 公克 40 元，​​湯頭有麻辣或是白湯兩種，湯底辣度則可選擇不辣、微辣、小辣、中辣或大辣，而內用白飯和飲料都可以免費吃到飽，CP 值極高～

圖／IG@gt5o9o9de3

圖／IG@food_follow_ru

地址：台北市大安區和平東路二段118巷4弄2號

辣四方

板橋「辣四方」提供皇家麻辣湯與秘製老火湯兩種湯底，湯頭都是店家用中藥材精心熬煮，辣油同樣也是經過多次調配下特製而成，辣度的部分皆可調整，適合偶爾想吃一點辣但又不敢吃太辣的人。

圖／辣四方-湯滷味

地址：新北市板橋區大仁街23號

辣驕先生

位於景美的「辣驕先生」，湯底以 30 種以上的中藥材熬煮而成，湯頭不只夠味還辣的相當過癮！除了蔬菜選擇很多樣之外，網友也大推他們家的麻辣三寶：臭豆腐、鴨血和豬肉，味道香濃又入味，大家有機會不妨吃吃看。

圖／辣驕先生-川味麻辣燙

地址：台北市文山區景華街78號

台客麻辣燙

永和「台客麻辣燙」標榜香中有麻、麻中有辣，而店家最熱銷的就是綜合麻辣燙，滑嫩爆汁的鴨血和臭豆腐層次豐富，若是愛吃火鍋料的人在這邊都可以挑到喜歡的食材。值得一提的是，台客麻辣燙不僅食材豐富，湯頭也足夠香辣，所以當寒流來時何不來去買一碗，暖暖胃吧！

圖／台客麻辣燙

地址：新北市永和區竹林路145號

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