連46天送拌麵！新竹最火爆車輪餅新創「麻辣川滷新品牌」 首店進軍遠百竹北店

愛吃辣的人有福啦！源自新竹的浮誇級文青車輪餅老闆「青畑九號豆製所」最新打造新品牌，有別於輕食系列，這回挑戰麻辣川滷品牌「麻十七川滷專売所」，首店進駐遠東百貨竹北店，1/14起試營運，截至2/28還有3大滿額優惠，每項都能免費開吃「招牌拌麵」，全新百貨美食再添一。

圖／麻十七川滷專売所提供

新竹縣首間大型購物中心遠東百貨竹北店可謂今年度最夯話題，隨著日前終於敲定正式營運及開幕日，讓許多人興奮不已。而主打四川椒麻口味麻辣滷的「麻十七川滷專売所」看準商機插旗新竹遠百，成為獨家餐飲之一。

圖／麻十七川滷專売所提供

品牌強調使用花椒、香草、桂皮、草菓及甘草和八角、白荳蔻及茴香等17種中藥秘製成的滷汁，加上48小時浸漬涼滷，讓大家吃得到最夠味的滷味。除了一般滷味，其中獨特的乾式豆花「麻十七椒麻豆花」屬於嘗鮮必點，特別加入了椒麻醬，還吃得到花生米、香菜、蔥花及煙燻糖沁蛋，創意組合挑戰味蕾。而招牌拌面則有潮汕沙茶、麻十七椒麻及魚香十足的川南招牌三種口味，饕客可根據喜好選擇喜愛的辣度口味。

圖／麻十七川滷專売所提供

配合新店開幕，1/14至2/28期間只要滷味消費滿199元，即獲贈小碗招牌拌麵一碗，滷味滿238元再額外多加一杯飲料，滷味滿額298元則有兩碗拌麵及兩杯飲料，飲料選項為仙草冰茶或涼山祕釀烏梅，長達一個半月的好康別錯過。

圖／麻十七川滷專売所提供

麻十七川滷專売所 遠東百貨竹北店地址：竹北市莊敬北路18號地下二樓B126櫃位

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