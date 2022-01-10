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北部50種「泰式吃到飽」545元起！太夯泰料理鮮蝦、海鮮任吃，1月還有免費香檳

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／IG網友Hau Ron Dai授權 圖右／太夯泰料理-中山店 頂級泰式料理吃到飽臉書粉專
圖左／IG網友Hau Ron Dai授權 圖右／太夯泰料理-中山店 頂級泰式料理吃到飽臉書粉專

桃園「太夯泰料理」號稱主打50種泰式料理吃到飽，超過百種食材任選任吃，最便宜一人僅需要545元，從熟食熱炒、生鮮、飲料再到甜點冰沙等統統都有，至1月底多人用餐，每兩人再加送750ML香檳氣泡飲一瓶，快揪團新年吃一波吧！

圖／太夯泰料理-中山店 頂級泰式料理吃到飽臉書粉專
圖／太夯泰料理-中山店 頂級泰式料理吃到飽臉書粉專

說到泰式吃到飽，絕對要推崇CP值高的桃園「太夯泰料理」泰式料理專賣品牌，幾乎想得到的泰式料理都吃的到，50種吃到飽單點像是月亮蝦餅、泰式檸檬魚、打拋豬、泰式紅咖哩、蝦醬高麗菜與泰式炒河粉等，另外還有生鮮區的超狂鮮蝦海鮮、自助吧、飲料與甜點區等，平日中午享有545元超狂優惠，平日晚餐則為636元，至於最貴的週六日假日也只要700元喔。

圖／太夯泰料理-中山店 頂級泰式料理吃到飽臉書粉專
圖／太夯泰料理-中山店 頂級泰式料理吃到飽臉書粉專

這回太夯泰料理為了迎接華人最大農曆新年假期，特地推出「嗜肉香檳派對」優惠活動，只要12至15人用餐，就送香檳氣泡飲750ml，每兩人一瓶；若是達到30人用餐，更狂每人送香檳氣泡飲750ml一瓶；若45人用餐除了每人送香檳外，結帳可以再打95折優惠，活動僅到1月31日，務必把握機會揪起來！

圖／IG網友Hau Ron Dai授權
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臉書：https://www.facebook.com/taihangthaifood

圖／太夯泰料理-中山店 頂級泰式料理吃到飽臉書粉專
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